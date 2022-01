La grande Une Covid à La Réunion : 16 décès, l’épidémie poursuit une progression fulgurante

L’épidémie poursuit une progression fulgurante. Le taux d’incidence passe le seuil de 2600/100 000 habitants. La capacité hospitalière est en grande tension, confirment la préfecture et l'ARS ce mardi soir. Par NP - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 19:01

La dégradation de la situation sanitaire s’accélère fortement cette semaine encore, comme en témoigne le doublement des principaux indicateurs de suivi de l’épidémie.



Cette accélération traduit la présence désormais majoritaire à la Réunion comme en métropole du variant Omicron, alors que le variant Delta est toujours présent (pour un tiers des cas dans l’ile).



Le taux d’incidence dépasse désormais le seuil des 2 600 cas, alors qu’il était de 1300 la semaine précédente.



Pour faire face à la saturation de nos capacités de réanimation et de médecine Covid, les centres hospitaliers ont d’ores et déjà engagé des déprogrammations d’opérations afin de pouvoir augmenter la capacité d’accueil. Si la capacité en lits de réanimation a été portée à 100 lits avec une première fermeture de salles de blocs opératoires au CHU et au CHOR, la progression constante des admissions et du nombre de lits occupés nous oblige d’ores et déjà à prévoir de nouvelles augmentations capacitaires en réanimation comme en médecine, avec de lourds impacts sur notre système de santé.



Pour 86% d’entre eux, les patients hospitalisés en réanimation ne sont pas vaccinés.



Cette semaine, ce sont 16 décès liés à la Covid-19 qui sont à déplorer contre 10 la semaine dernière.



La vague Omicron, quant à elle, produit un effet de saturation de l’offre de soin de proximité, puisque les cabinets de médecine libérale, ainsi que les pharmacies, et le centre 15 (SAMU) enregistrent des pics record de sollicitation.



Le strict respect des mesures de freinage et de couvre-feu en vigueur s’impose plus que jamais à tous.



Avec la vitesse de propagation du variant Omicron, l’adhésion rigoureuse à l’ensemble des mesures barrières, dont le port du masque et la réduction des contacts, ainsi que l’aération fréquente des lieux clos et le télétravail sont plus que jamais nécessaires pour ralentir le nombre de contaminations et protéger les plus vulnérables.



L’intensification de la vaccination, y compris le rappel dès le début du 4ème mois après la seconde dose comme le respect de l’ensemble des mesures préconisées en cas de contamination, d’apparition des premiers symptômes ou situation de contact à risque, sont indispensables pour la protection de chacun et de tous.



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer le 11 janvier 2022 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de seize patients originaires de La Réunion :

- 1 personne était âgée de 0 à 14 ans

- 2 personnes étaient âgées de 45 à 64 ans,

- 3 personnes était âgées de 65 à 74 ans,

- 10 personnes étaient âgées de plus de 75 ans.



Toutes ces personnes présentaient des comorbidités et 13 n’étaient pas vaccinées. Le mineur de moins de 14 ans présentait également de fortes comorbidités.



Taux de positivité



Le taux de positivité est à 23,7% pour la semaine du 1er au 07 janvier selon un mode de calcul différent de celui pratiqué jusqu’à présent par l’ARS.



En effet, dans cette phase de diffusion épidémique importante, l’ARS ne peut plus prendre le parti de rapporter le nombre de personnes testées positives au nombre de dépistages pratiqués, compte-tenu de la très forte augmentation des doublons constatés.



Aussi pour mieux se rapprocher de la réalité de la situation, l’ARS prend désormais le parti technique de rapporter le nombre de tests positifs au nombre de dépistages pratiqués, tout en continuant à ne prendre en compte que les tests réalisés sur le territoire et non pas les tests réalisés pour des personnes originaires de la Réunion mais domiciliées en métropole.



Il en résulte pour cette semaine un taux de positivité de 23,7% assez proche de celui calculé par SPF pour la même période.



Les taux de positivité les plus élevés concernent trois tranches d’âge en particulier :

- les personnes de 0 à 14 ans : 24,8%

- les personnes de 15-24 ans : 26,3 %

- les personnes de 25-34 ans : 24,9 %



Le taux d’incidence hebdomadaire est en forte hausse à 1 899,2/100 000 habitants (contre 1 093,3 la semaine précédente).



Parmi les 16 256 nouveaux cas de la période, on enregistre 43 cas importés.



Compte tenu des 75 943 guérisons et des 435 décès depuis le début de la crise sanitaire, 25 838 cas sont encore actifs à ce jour.



102 216 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.





Recherche de mutations Covid-19



Du 1er au 7 janvier, 8 853 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation, 8 207 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, dont :

o 3 913 cas de variant Delta, soit 47.7 %

o 1 986 criblages avec mutations spécifiques à Omicron, soit 24.2 %

o 2 224 criblages considérés comme suspect au variant Omicron, soit 27.1 %





Point sur les clusters :

Au 10 janvier 2022, on comptabilisait au moins 140 clusters actifs dont 37 clusters à criticité élevée.

o 68% des clusters concernent le milieu professionnel

o 43 clusters ont été signalés du 3 au 8 janvier 2022





Situation hospitalière au CHU et au CHOR :

Au 11 janvier, sur les 100 lits installés à La Réunion, 50 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19 et 40 par des patients présentant d’autres pathologies (90% de taux d’occupation)

Pour les personnes admises en réanimation depuis début janvier :

- 48 % sont des hommes et 52% des femmes ;

- 19% sont âgées de 15 à 44 ans, 38% sont âgées de 45 à 64 ans, 33% sont âgées de 65 à 74 ans, et 10 % ont plus de 75 ans ;

- 95 % présentent des comorbidités.



86 % des patients n’étaient pas vaccinés .



En médecine Covid, 90 lits sont occupés sur les 97 ouverts, soit un taux d’occupation de 91 %.