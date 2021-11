A la Une . Covid à La Réunion : 16 communes au-dessus du seuil du confinement

L'épidémie de coronavirus continue à prendre de l'ampleur à La Réunion. Seules deux communes demeurent sous le seuil d'alerte national (50 cas pour 100.000 habitants). Par Baradi Siva - Publié le Mardi 23 Novembre 2021 à 10:00





Ce sont environ 1.500 nouveaux cas de covid qui ont été recensés sur la semaine glissante du samedi 13 au vendredi 19 novembre, selon les données de Santé Publique France. Le taux d'incidence globale de La Réunion s'établirait au-dessus des 223 cas pour 100.000 habitants, soit loin au-dessus du seuil du confinement qui avait été fixé à 150 au début de l'année.



Quasiment toute La Réunion concernée



Les taux d'incidence dépasse les 250 cas pour 100.000 habitants dans 7 communes. Elles sont 9 à se situer entre 250 et 150 cas pour 100.000 habitants.



Ce sont donc 16 communes sur 24 (soit deux tiers) qui se trouvent au-dessus du seuil du confinement.



Pour rappel, La Réunion n'est actuellement pas sous le régime de l'état d'urgence sanitaire et les restrictions de déplacements ne peuvent donc pas être réinstaurées pour l'instant.



Les autorités devraient communiquer en fin de journée les données consolidées de l'épidémie de coronavirus à La Réunion.





