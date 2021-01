La grande Une Covid à La Réunion : 142 nouveaux cas, des contaminations du variant sud-africain sur le sol réunionnais

Les premières contaminations du variant sud-africain recensées à La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 15:25 | Lu 7469 fois

142 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion du 23 au 25 janvier 2021 (soit une moyenne journalière de 47 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 9 843 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Sur les nouveaux cas annoncés :



- 126 cas sont investigués :

- 95 cas sont classés autochtones.

- 4 cas autochtones secondaires

- 27 cas est classés importés.



- 16 cas sont en cours d’investigation ou font l’objet d’analyses complémentaires.



Sur les séquençages réalisés le 23 janvier auprès d’un nouvel échantillonnage de personnes testées positif la Covid-19 en RT-PCR, 5 personnes ont été identifiées comme porteuses du variant sud-africain. Sur ces 5 cas confirmés : 1 cas est classé importé : Il s’agit d’une personne âgée de 45 ans environ : arrivée dans l’île le 10 janvier en provenance de Mayotte, elle a demandé à réaliser un test antigénique à son arrivée à l’aéroport. Asymptomatique, ce test s’est révélé positif à la COVID 19 et a été confirmé par une RT-PCR le 14 janvier. La personne a été isolée à son domicile dans le respect des consignes sanitaires.

Sa famille est testée ce jour par test RT-PCR, puis fera l’objet d’un séquençage si les membres sont positifs. Dans l’attente, ils restent isolés à leur domicile. 4 cas sont classés importés secondaires : - Une personne âgée d’une vingtaine d’années : symptomatique depuis le 15 janvier, elle s’est faite tester le 20 janvier. Le contact-tracing effectué permet d’affirmer qu’elle-même ne s’est pas rendue à Mayotte mais que plusieurs personnes de son foyer sont revenues de Mayotte. Celles-ci ont été testées et se sont révélées positives à la COVID-19. Elles restent isolées à leur domicile, dans le respect des consignes sanitaires.



- Trois enfants âgés de 5 à 14 ans : leur mère est rentrée de voyage de Mayotte le 7 janvier. Symptomatique depuis le 10 janvier, elle a été testée positive à la COVID 19. Dans le cadre du contact-tracing, toute la famille a également été testée et isolée.



