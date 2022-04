La grande Une Covid à La Réunion : 14.083 nouveaux cas, 11 décès

La préfecture de La Réunion fait le point sur l'évolution de la situation sanitaire. Voici le communiqué complet : Par NP - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 17:44

Malgré une circulation virale qui continue d’augmenter, les hospitalisations restent stables



La circulation virale poursuit sa progression cette semaine encore à La Réunion. Au 15 avril, le nombre de cas hebdomadaires s’établit à 14.083 contre 12.271 la semaine précédente . Le taux d’incidence poursuit donc sa hausse à 1.645 contre 1.433 la semaine dernière. Le taux de positivité reste stable à 38,5% (contre 38,7% la semaine précédente).



Pour autant, le nombre d’hospitalisations en service de réanimation se maintient à un niveau bas. Le 20 avril, 4 lits de réanimation sont occupés par des patients Covid et 51 par des patients atteints d’autres pathologies (soit 55 lits occupés sur les 76 lits disponibles). On fait donc le constat que la circulation virale en progression n’a pour l’instant pas d’impact sur l’hôpital .



Au cours des 7 derniers jours, 11 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer. Parmi ces décès, 8 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 3 personnes vaccinées présentaient quant à elles des comorbidités.



Dans ce contexte marqué par une circulation virale toujours active et alors que le niveau d’absentéisme peut avoir des impacts socio-économiques, les entreprises et les administrations doivent s’adapter pour garantir des conditions de travail protectrices des salariés et assurer la continuité de leurs activités. Dans cet objectif de continuité économique et de protection des salariés, l’application des gestes barrières en milieu professionnel, le maintien du port du masque lors des réunions et des échanges et la réalisation systématique de tests de dépistage pour les cas contact sont des mesures essentielles pour lutter contre l’apparition de clusters en milieu professionnel.



Au regard de la situation de circulations persistante du virus à La Réunion, le port du masque y reste très fortement recommandé pour se protéger et protéger les autres.



Avec la levée des mesures de restriction et alors que 30% des personnes éligibles ne sont pas encore vaccinées, la poursuite de l’effort de vaccination reste essentiel. Il est rappelé que depuis le 7 avril, toutes les personnes de 60 ans et plus sont éligibles à la 2ème dose de rappel.



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mercredi 20 avril 2022 les décès, de 11 patients intervenus au cours des 7 derniers jours :

- 2 personnes âgées de 45 à 64 ans,

- 2 personnes âgées de 65 à 74 ans,

- 7 personnes âgées de plus de 75 ans.



8 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 3 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



Taux de positivité

Le taux de positivité est à 38,5 % pour la semaine du 9 au 15 avril, et reste stable par rapport à la semaine dernière (38,7%).



Taux d’incidence

Le taux d’incidence hebdomadaire est en hausse à 1.645/100 000 habitants (contre 1 433 la semaine précédente).



14.083 cas ont été confirmés du 9 au 15 avril.



Compte tenu des 355.605 guérisons et des 742 décès depuis le début de la crise sanitaire, 17.948 cas sont encore actifs à ce jour.



374.295 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.



Dépistage :

46 665 tests ont été réalisés sur la période, soit une hausse de plus de 13 % par rapport à la semaine précédente.



Recherche de mutations Covid-19

Du 9 au 15 avril, 7 343 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 7.149 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, en l’occurrence le variant Omicron, soit près de 97%.



Situation hospitalière :

Au 20 avril 2022, 4 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 76 lits installés à La Réunion, et 51 par des patients présentant d’autres pathologies (72% de taux d’occupation).



Protégeons les plus fragiles , continuons à respecter les gestes barrières



Le taux d’incidence et le taux de positivité restent à un niveau très élevé, la circulation du virus est donc toujours active.



Si l'ensemble de la population est susceptible de contracter la Covid-19, certaines personnes sont plus à risque de développer une forme grave : personnes âgées,

personnes malades avec comorbidités (obésité (IMC >30), broncho-pneumopathie chronique obstructive et insuffisance respiratoire, hypertension artérielle compliquée, insuffisance cardiaque, diabète, insuffisance rénale chronique, patients dialysés…)

personnes immunodéprimées.

Aussi, les autorités sanitaires recommandent à ces personnes vulnérables face à la Covid-19 ainsi qu’à leurs proches de : appliquer les gestes barrières : aération régulière des pièces, lavage des mains, utilisation de gel hydroalcoolique, salutation sans se serrer la main/sans embrassades, utilisation d’un mouchoir à usage unique et isolement chez soi dès l’apparition de symptômes ou en cas de test positif,

: aération régulière des pièces, lavage des mains, utilisation de gel hydroalcoolique, salutation sans se serrer la main/sans embrassades, utilisation d’un mouchoir à usage unique et isolement chez soi dès l’apparition de symptômes ou en cas de test positif, porter un masque lorsqu’il est obligatoire (dans les transports collectifs et dans les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les unités de soins de longue durée (USLD)…) ou recommandé (dans les lieux à forte fréquentation quand les mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées),

lorsqu’il est (dans les transports collectifs et dans les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les unités de soins de longue durée (USLD)…) ou (dans les lieux à forte fréquentation quand les mesures de distanciation ne peuvent pas être respectées), se faire vacciner pour se protéger des formes gaves pouvant conduire à une hospitalisation ou à un décès ; et bénéficier de la dose de rappel dès 3 mois après la 2 ème injection ou une infection,

pour se protéger des formes gaves pouvant conduire à une hospitalisation ou à un décès ; dès 3 mois après la 2 injection ou une infection, réaliser le 2 ème rappel pour les personnes de plus de 60 ans et les résidents en EHPAD et USLD, dans les délais requis,

dans les délais requis, e n cas d’infection à la Covid-19, surveiller l’état de santé pour prévenir une potentielle aggravation des symptômes, en demandant conseil à leur médecin,

pour prévenir une potentielle aggravation des symptômes, en demandant conseil à leur médecin, continuer le suivi et le traitement des autres pathologies, en lien avec leur médecin.

La circulation virale poursuit sa progression cette semaine encore à La Réunion.. Le taux de positivité reste stable à 38,5% (contre 38,7% la semaine précédente).Pour autant, le nombre d’hospitalisations en service de réanimation se maintient à un niveau bas. Le 20 avril,sont occupés par des patients Covid et 51 par des patients atteints d’autres pathologies (soit 55 lits occupés sur les 76 lits disponibles).Au cours des 7 derniers jours,sont à déplorer. Parmi ces décès,. Les 3 personnes vaccinées présentaient quant à elles des comorbidités.Dans ce contexte marqué par une circulation virale toujours active et alors que le niveau d’absentéisme peut avoir des impacts socio-économiques, les entreprises et les administrations doivent s’adapter pour garantir des conditions de travail protectrices des salariés et assurer la continuité de leurs activités. Dans cet objectif de continuité économique et de protection des salariés, l’application des gestes barrières en milieu professionnel, le maintien du port du masque lors des réunions et des échanges et la réalisation systématique de tests de dépistage pour les cas contact sont des mesures essentielles pour lutter contre l’apparition de clusters en milieu professionnel.Au regard de la situation de circulations persistante du virus à La Réunion, le port du masque y reste très fortement recommandé pour se protéger et protéger les autres.Avec la levée des mesures de restriction et alors que 30% des personnes éligibles ne sont pas encore vaccinées, la poursuite de l’effort de vaccination reste essentiel. Il est rappelé que depuis le 7 avril, toutes les personnes de 60 ans et plus sont éligibles à la 2ème dose de rappel.La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mercredi 20 avril 2022 les décès, de 11 patients intervenus au cours des 7 derniers jours :- 2 personnes âgées de 45 à 64 ans,- 2 personnes âgées de 65 à 74 ans,- 7 personnes âgées de plus de 75 ans.8 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 3 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.pour la semaine du 9 au 15 avril, et reste stable par rapport à la semaine dernière (38,7%).est en hausse à(contre 1 433 la semaine précédente).cas ont été confirmés du 9 au 15 avril.Compte tenu desguérisons et desdécès depuis le début de la crise sanitaire,cas sont encore actifs à ce jour.à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.46 665 tests ont été réalisés sur la période, soit une hausse de plus de 13 % par rapport à la semaine précédente.Du 9 au 15 avril, 7 343 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation :cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, en l’occurrence le variant Omicron, soit près de 97%.Au 20 avril 2022,, sur les 76 lits installés à La Réunion, et 51 par des patients présentant d’autres pathologies (72% de taux d’occupation).Le taux d’incidence et le taux de positivité restent à un niveau très élevé, la circulation du virus est donc toujours active.Si l'ensemble de la population est susceptible de contracter la Covid-19, certaines personnes sont plus à risque de développer une forme grave :Aussi, les autorités sanitaires recommandent à ces personnes vulnérables face à la Covid-19 ainsi qu’à leurs proches de :



Vaccination

Point sur la vaccination

Du 11 au 16 avril, plus de 2 260 injections ont été effectuées :

- près de 300 personnes ont reçu leur première dose,



- plus de 1 700 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel.



Au 20 avril, 561 907 personnes disposent d’un schéma vaccinal initial et 573 883 personnes ont reçu au moins une injection.



72 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67 % de la population totale,



70,5 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,6 % de la population totale.



La vaccination, un moyen essentiel de protection contre les formes graves

Dans ce contexte de circulation virale active du virus de la Covid-19, il est rappelé que la vaccination reste le meilleur moyen de lutte contre la propagation de l’épidémie et contre les formes les plus graves de la maladie.

Les personnes de plus de 12 ans ne disposant pas d’un schéma vaccinal initial sont encouragées à réaliser leur première vaccination et dose de rappel dans les délais requis (dès 3 mois après la 2ème injection ou infection pour les personnes de plus de 18 ans, dès 6 mois pour les mineurs de 12 à 17 ans).



Parce que l’immunité conférée par le premier rappel diminue progressivement au cours du temps, les personnes de plus de 60 ans peuvent désormais faire la 2ème dose de rappel dès 6 mois après le premier rappel ou l’infection ; les personnes de 80 ans et plus et les résidents en EHPAD et USLD dans un délai de 3 mois.

Les professionnels de ville volontaires suivants peuvent vacciner :

· un médecin,

· un infirmier,

· un pharmacien.



Parlez-en à votre médecin !



Retrouvez toutes les informations sur la vaccination

(Lieux, modalités, vaccins, dose de rappel…) :

www.lareunion.ars.sante.fr/covid-19-ou-et-comment-se-faire-vacciner Du 11 au 16 avril, plus de 2 260 injections ont été effectuées :- près de 300 personnes ont reçu leur première dose,- plus de 1 700 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel.Au 20 avril, 561 907 personnes disposent d’un schéma vaccinal initial et 573 883 personnes ont reçu au moins une injection.72 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 67 % de la population totale,soit 65,6 % de la population totale.Dans ce contexte de circulation virale active du virus de la Covid-19, il est rappelé que la vaccination reste le meilleur moyen de lutte contre la propagation de l’épidémie et contre les formes les plus graves de la maladie.Les personnes de plus de 12 ans ne disposant pas d’un schéma vaccinal initial sont encouragées à réaliser leur première vaccination et dose de rappel dans les délais requis (dès 3 mois après la 2injection ou infection pour les personnes de plus de 18 ans, dès 6 mois pour les mineurs de 12 à 17 ans).Parce que l’immunité conférée par le premier rappel diminue progressivement au cours du temps,dès 6 mois après le premier rappel ou l’infection ; les personnes de 80 ans et plus et les résidents en EHPAD et USLD dans un délai de 3 mois.Les professionnels de ville volontaires suivants peuvent vacciner :