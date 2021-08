La grande Une Covid à La Réunion : 12 décès et 2.919 nouveaux cas

Voici le point des autorités sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus à La Réunion : Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 17 Août 2021 à 18:02

Coronavirus Covid-19 à La Réunion : La situation reste fragile



Les chiffres de la semaine écoulée montrent une légère baisse des indicateurs. Les mesures de freinage (confinement et de couvre-feu) mises en place depuis plus de 15 jours et l’augmentation de la couverture vaccinale commencent à produire leurs effets.



Le taux d’incidence est de 341,9/100 000 habitants (405,4/100 000 la semaine précédente). Il reste à un haut niveau supérieur au national (244,1 au 13/08). Le taux de positivité et le nombre de nouveaux cas sont en légère baisse. La pression sur les hospitalisations reste quant à elle forte et le nombre de clusters demeure important. La situation reste donc très fragile à ce stade et pourrait de nouveau se dégrader rapidement dans le contexte de la rentrée sociale et scolaire.



La vaccination est l’outil le plus efficace pour atteindre un niveau suffisant d’immunité collective. Elle doit être associée aux autres mesures de prévention et de freinage de l’épidémie : respect des mesures barrières, du confinement et du couvre-feu, limitation des contacts et respect strict de l’isolement en cas d’infection confirmée ou de contact avec un cas confirmé.



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce 17 août 2021 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 12 patients (10 la semaine précédente) originaires de La Réunion :

- 2 personnes âgées entre 45 et 64 ans,

- 2 personnes âgées entre 65 et 74 ans,

- 8 personnes âgées de plus de 75 ans.



9 des personnes décédées présentaient des comorbidités constituant des facteurs de risque de forme grave de la maladie. 3 des personnes ne présentaient pas de comorbidité et étaient âgées de plus de 70 ans.



10 des personnes ne disposaient pas d’un schéma vaccinal complet. 2 présentaient un schéma vaccinal complet et étaient âgées de plus de 70 ans, dont 1 avec de fortes comorbidités.



Du 7 au 13 août, 2 919 cas ont été recensés . Le taux de positivité est en légère baisse, à 8,3%, le taux d’incidence hebdomadaire est à 341,9/100 000 habitants et le nombre de dépistages est en légère augmentation (35 166 tests réalisés sur la semaine).



Parmi ces 2 919 cas : 2 760 cas sont classés autochtones,

25 cas sont classés importés,

2 cas sont classés autochtones secondaires.

Compte tenu des 42. 770 guérisons et des 310 décès depuis le début de la crise sanitaire, 3.674 cas sont encore actifs à ce jour.



46 754 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 94% sont des cas autochtones.



Recherche de mutations Covid-19



Du 7 au 13 août, 3 904 tests positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 2 954 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion de 75,66 % contre 78,38 % la semaine précédente.

Le virus circule à un rythme soutenu et la part des formes variantes reste très importante à La Réunion, majoritairement le variant Delta à 58 % (56 % la semaine précédente) devant le variant Beta à 42 % (43 % la semaine précédente).





Point sur les clusters



Au 17 août 2021, 60 clusters sont actifs (32 la semaine précédente), 391 clôturés et 18 en diffusion communautaire.



Parmi les clusters actifs, on note :

- 15 à criticité élevée : Le Port (3), Le Tampon (2), L’Etang-Salé (1), Saint-André (1), Saint-Denis (1), Saint-Paul (1), Saint-Pierre (5) et Salazie (1)

- 15 à criticité modérée : Bras-Panon (1), Le Port (3), Le Tampon (1), Saint-Denis (2), Sainte-Marie (1), Saint-Joseph (2), Saint-Louis (2), Saint-Paul (1), et Saint-Pierre (2).



Concernant les autres indicateurs



Le taux d’incidence est de 341.9/100 000 habitants (au 13 août, sur 7 jours glissants). chez les 0-14 ans : - 6,7 %

chez les 15-24 ans : - 29,6 %

chez les 25-34 ans : - 13,2 %

chez les 35-44 ans - 23,7 %

chez les 45-64 ans : - 18,5 %

chez les plus de 65 ans : - 17,1 %

chez les 70-74 ans : - 4,3 %

chez les plus de 75 ans : - 29,4 % Le nombre de dépistage augmente de 1 % sur la période : 35 166 tests ont été réalisés (34 674 la semaine précédente). Il est à noter que les autotests sous supervision ne sont pas encore comptabilisés dans ces statistiques.







Au 17 août 2021, 47 lits de réanimation étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 117 lits de réanimation installés à La Réunion. Cet indicateur reste très élevé : les mesures de freinage n’ont pas encore porté leur effet sur la réanimation.



Du 1er au 8 août les patients hospitalisés en service de réanimation :

(source Santé Publique France)

- 57% étaient des femmes et 43 % des hommes ;

- 30 % étaient âgées de 15 à 44 ans, 44 % de 45 à 64 ans, 22% de 65 à 74 ans et 4% de 75 ans et plus ;

- aucun n’avait un schéma vaccinal complet ; 84 % étaient non vaccinés et 16% avaient un schéma vaccinal incomplet ;

- 83% des patients présentaient des comorbidités.



Malgré une légère baisse des indicateurs de surveillance, la circulation du virus Covid-19 continue sa diffusion à La Réunion. La situation reste très fragile et la contagiosité des variants fait toujours craindre un rebond épidémique . Par ailleurs, le nombre de patients hospitalisés en service de réanimation reste élevé. Cette situation impose à chacun de continuer à respecter les gestes barrière, le confinement et le couvre-feu, et ne pas retarder sa vaccination, alors que moins de la moitié de la population éligible a acquis un schéma vaccinal complet (contre 59% en métropole).



Les chiffres de la semaine écoulée montrent une légère baisse des indicateurs.Le taux d’incidence est de(405,4/100 000 la semaine précédente). Il reste à un haut niveau supérieur au national (244,1 au 13/08). Le taux de positivité et le nombre de nouveaux cas sont en légère baisse.pour atteindre un niveau suffisant d’immunité collective. Elle doit être associée aux autres mesures de prévention et de freinage de l’épidémie :La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce 17 août 2021 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de(10 la semaine précédente) originaires de La Réunion :- 2 personnes âgées entre 45 et 64 ans,- 2 personnes âgées entre 65 et 74 ans,- 8 personnes âgées de plus de 75 ans.constituant des facteurs de risque de forme grave de la maladie. 3 des personnes ne présentaient pas de comorbidité et étaient âgées de plus de 70 ans.. 2 présentaient un schéma vaccinal complet et étaient âgées de plus de 70 ans, dont 1 avec de fortes comorbidités.Le taux de positivité est en légère baisse, à 8,3%, le taux d’incidence hebdomadaire est àet le nombre de dépistages est en légère augmentation (35 166 tests réalisés sur la semaine).Parmi ces 2 919 cas :Compte tenu desguérisons et desdécès depuis le début de la crise sanitairesont encore actifs à ce jour.à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 94% sont des cas autochtones.Du 7 au 13 août, 3 904 tests positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 2 954 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, soit une proportion decontre 78,38 % la semaine précédente.Le virus circule à un rythme soutenu et la part des formes variantes reste très importante à La Réunion, majoritairement le(56 % la semaine précédente) devant le variant Beta à 42 % (43 % la semaine précédente).Au 17 août 2021,(32 la semaine précédente), 391 clôturés et 18 en diffusion communautaire.Parmi les clusters actifs, on note :- 15 à criticité élevée : Le Port (3), Le Tampon (2), L’Etang-Salé (1), Saint-André (1), Saint-Denis (1), Saint-Paul (1), Saint-Pierre (5) et Salazie (1)- 15 à criticité modérée : Bras-Panon (1), Le Port (3), Le Tampon (1), Saint-Denis (2), Sainte-Marie (1), Saint-Joseph (2), Saint-Louis (2), Saint-Paul (1), et Saint-Pierre (2).est de 341.9/100 000 habitants (au 13 août, sur 7 jours glissants).Leaugmente de 1 % sur la période : 35 166 tests ont été réalisés (34 674 la semaine précédente). Il est à noter que les autotests sous supervision ne sont pas encore comptabilisés dans ces statistiques.Au 17 août 2021,étaient occupés par des patients positifs à la Covid-19 sur les 117 lits de réanimation installés à La Réunion. Cet indicateur reste très élevé : les mesures de freinage n’ont pas encore porté leur effet sur la réanimation.(source Santé Publique France)- 57% étaient des femmes et 43 % des hommes ;- 30 % étaient âgées de 15 à 44 ans, 44 % de 45 à 64 ans, 22% de 65 à 74 ans et 4% de 75 ans et plus ;- aucun n’avait un schéma vaccinal complet ; 84 % étaient non vaccinés et 16% avaient un schéma vaccinal incomplet ;- 83% des patients présentaient des comorbidités.



La vaccination en forte hausse ces dernières semaines



Plus de 55.000 injections vaccinales ont été effectuées du 9 au 15 août, portant à 47,7% la part de la population engagée dans un parcours vaccinal.

La préfecture et l’ARS rappellent la nécessité de :

· se prêter au dépistage au moindre symptôme ;

· respecter l’isolement strict prescrit pour éviter une diffusion du virus et de ses variants :

o au moins 10 jours lorsqu’on est contaminé par la Covid-19,

o au moins 7 jours si l’on est cas contact.

· se faire vacciner sans plus attendre ou attendre 2 mois si l’on a été contaminé ;

è respecter le délai d’injection de la 2ème dose du vaccin Pfizer de 3 semaines à compter de la 1ère injection.



Les vaccins Pfizer et Janssen disponibles à La Réunion sont efficaces contre le variant Delta et permettent de réduire le risque de formes graves. Le potentiel de contagiosité du variant Delta est tel que l’immunité collective ne pourra être acquise que si un minimum de 80 % de la population est vaccinée : 2 doses pour le vaccin Pfizer (ou 3 pour certaines personnes immuno-déprimées sur avis de leur médecin) et une seule dose pour le vaccin Janssen.



Pendant la période de confinement, les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent se rendre sur les différents lieux de vaccination, en se munissant d’un justificatif de déplacement dérogatoire hors du périmètre de confinement.

Pour télécharger l’attestation, rendez-vous sur le site internet de la préfecture :

Justificatif de déplacement dérogatoire hors du périmètre de confinement - Les services de l'Etat à La Réunion (reunion.gouv.fr) Plus devaccinales ont été effectuées du 9 au 15 août, portant àLa préfecture et l’ARS rappellent la nécessité de :au moindre symptôme ;pour éviter une diffusion du virus et de ses variants :o au moins 10 jours lorsqu’on est contaminé par la Covid-19,o au moins 7 jours si l’on est cas contact.ou attendre 2 mois si l’on a été contaminé ;à compter de la 1injection.Les vaccins Pfizer et Janssen disponibles à La Réunion sont efficaces contre le variant Delta et permettent de réduire le risque de formes graves. Le potentiel de contagiosité du variant Delta est tel que l’immunité collective ne pourra être acquise que si un minimum de 80 % de la population est vaccinée : 2 doses pour le vaccin Pfizer (ou 3 pour certaines personnes immuno-déprimées sur avis de leur médecin) et une seule dose pour le vaccin Janssen., en se munissant d’un justificatif de déplacement dérogatoire hors du périmètre de confinement.Pour télécharger l’attestation, rendez-vous sur le site internet de la préfecture :