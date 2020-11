La grande Une Covid à La Réunion: 114 nouveaux cas en 3 jours

La moyenne des cas quotidiens a fortement chuté ce week-end. Mais le nombre de contaminations continue de grimper et La Réunion vient de passer la barre des 8.000 cas. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 30 Novembre 2020 à 15:28 | Lu 961 fois

La Préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 114 nouveaux cas de coronavirus covid-19 enregistrés à La Réunion du 28 novembre au 30 novembre 2020 à 15h00 (soit une moyenne journalière de 38 cas sur 3 jours consécutifs). On enregistre un total de 8.054 cas depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Sur les nouveaux cas annoncés :

- 112 cas sont investigués :

- 111 cas sont classés autochtones.

- 1 cas est classé importé.

- 2 cas sont en cours d'investigation ou font l'objet d'analyses complémentaires.