Covid à La Réunion : 10.036 nouveaux cas, 26 décès

La préfecture fait le point sur l'évolution de la situation sanitaire à La Réunion : Par NP - Publié le Mardi 1 Mars 2022 à 17:59

ème semaine consécutive



Pour la 5ème semaine consécutive, les chiffres montrent une amélioration continue de la situation sanitaire. Sur la semaine écoulée, on observe une baisse du taux d’incidence à 1 172,5/100 000 (contre 1 592 la semaine précédente). Le taux de reproduction (R effectif), le taux de positivité et la pression hospitalière restent quant à eux stables.



La vigilance et le respect des gestes barrière restent essentiels, car il faut avoir conscience que le virus continue de circuler et de générer des hospitalisations et des décès. Sur la semaine écoulée, toutes les nouvelles admissions en service de réanimation sont liées au variant Omicron. Le 1er mars, 41 lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid et 37 par des patients atteints d’autres pathologies (soit 78 lits occupés sur les 99 lits disponibles).



Sur les 7 derniers jours, La Réunion a enregistré 26 décès liés à la Covid-19 . Parmi ces derniers, 22 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet et 22 personnes présentaient des comorbidités (dont les 4 patients vaccinés).



Au regard de l’évolution favorable des indicateurs, le protocole sanitaire est allégé depuis le lundi 28 février. Un nouveau point sera fait la semaine prochaine afin d’examiner les prochaines étapes de levée progressive des mesures de restriction .



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 1er mars 2022 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 26 patients originaires de La Réunion :

- 1 personne âgée de 25 à 34 ans,

- 3 personnes âgées de 45 à 64 ans,

- 6 personnes âgées de 65 à 74 ans,

- 16 personnes âgées de plus de 75 ans.



22 personnes présentaient des comorbidités et 22 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 4 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



Taux de positivité

Le taux de positivité est à 30,6 % pour la semaine du 19 au 25 février, en légère hausse par rapport à la semaine précédente.



Les taux de positivité demeurant les plus élevés concernent en particulier les tranches d’âge : les personnes de 0-14 ans : 33,7 %

les personnes de 35-44 ans : 33,4 %

les personnes de 25-34 ans : 32,8 %

Taux d’incidence

Le taux d’incidence hebdomadaire poursuit sa baisse à 1 172/100 000 habitants (contre 1 592 la semaine précédente).



10 036 cas ont été confirmés du 19 au 25 février.



Compte tenu des 289 069 guérisons et des 666 décès depuis le début de la crise sanitaire,

12 427 cas sont encore actifs à ce jour.



302 162 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.



Dépistage :

38 978 tests ont été réalisés du 19 au 25 février, soit une baisse de 34% par rapport à la semaine précédente.





Recherche de mutations Covid-19

Du 19 au 25 février, 4 450 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 4 080 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, dont 3 808 cas de variant Omicron, soit plus de 93 %.



Point sur les clusters :

La semaine dernière, 11 nouveaux clusters ont été identifiés. Au 1er mars 2022, on comptabilisait au moins 64 clusters actifs.

Parmi ces clusters actifs, 25 clusters étaient classés à « criticité élevée » et 8 clusters à « criticité modérée ».

Les communes de Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Denis étaient concernées par une dizaine de regroupements de cas chacun. Les milieux professionnels, les crèches et les établissements de santé sont toujours les plus impactés par ces situations identifiées.



Situation hospitalière :

Au 1er mars 2022, 41 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 99 lits installés à La Réunion, et 37 par des patients présentant d’autres pathologies (78,8% du taux d’occupation).



Pour les personnes admises en réanimation depuis début février 2022 :

- 62 % sont des hommes et 38% des femmes

- 59% des patients admis ont moins de 65 ans

- 86% présentent au moins une comorbidité

- 73% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés ou ne présentent pas un schéma vaccinal complet.



Respectons les gestes barrières Aérer les pièces de son domicile ou de son lieu de travail le plus souvent possible. L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire pour ne pas laisser le virus s’installer.

L’aération fréquente des lieux clos est plus que jamais nécessaire pour ne pas laisser le virus s’installer. Porter le masque dans les lieux clos et quand la distanciation sociale n’est pas possible

Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique, et éviter de se toucher le visage

Respecter une distance d’au moins deux mètres avec les autres La distanciation physique est fortement recommandée en raison de la forte contagiosité des variants, surtout en l'absence de port du masque et en particulier pendant les temps de repas. Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique

Pour le moment, même vaccinés, continuons à porter le masque et à appliquer les gestes barrières.

Dépistage

Nouvelles règles pour les personnes contacts vaccinées

Suite à l’les personnes contacts disposant d’un schéma vaccinal complet n’ont plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) deux jours après avoir eu l’information d’avoir été en contact avec une personne testée positive.

Dans le cas d’un autotest positif, la personne devra confirmer par un test antigénique ou un test RT-PCR. Les règles d’isolement restent inchangées.

Plus d’informations :

Lieux de dépistage

Le centre de la NORDEV est toujours ouvert et accueille le public du lundi au dimanche de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.



Les autres lieux de dépistage (laboratoire, pharmacies, professionnels de santé…) sont à retrouver sur :



Vaccination



Point sur la vaccination



Du 21 au 26 février, plus de 7 750 injections ont été effectuées :

- plus de 500 personnes ont reçu leur première dose,



- plus de 5 770 Réunionnais ont bénéficié d’une dose de rappel, portant à 67,7% le nombre de personnes éligibles ayant effectué leur rappel.



Au 20 février, 557 033 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 570 841 personnes ont reçu au moins une injection.



71,7 % de la population éligible (de plus de 5 ans) est engagée dans un parcours vaccinal soit 66,7% de la population totale,



69,9 % de la population éligible présente un schéma vaccinal complet soit 65,1 % de la population totale.



Nouvelles modalités d’accueil dans les centres

Depuis ce 1er mars, les centres de vaccination de Saint-Joseph, du Tampon et de Saint-André sont fermés au public.



Les personnes souhaitant réaliser leurs premières injections ou effectuer leur rappel peuvent se rendre dans 4 centres, du lundi au samedi, AVEC ou SANS rendez-vous :

Saint-Pierre - Ravine Blanche (CHU)

32-34 Rue Mahatma Gandhi - SHLMR Résidence les Ouettes

Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 14h à 18h



32-34 Rue Mahatma Gandhi - SHLMR Résidence les Ouettes Du lundi au samedi de 8h à 13h et de 14h à 18h Saint-Denis - Nordev (SDIS)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 Le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 Saint-Paul - Anciens locaux Gabriel Martin (CHOR)

Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h



Du lundi au samedi de 8h à 12h et de 12h30 à 16h Saint-Benoît (GHER)

Du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h

Le samedi de 7h à 12h et de 13h à 17h Les Réunionnais peuvent également continuer à se faire vacciner :

· auprès de leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme de ville, s’ils sont volontaires

· à domicile avec un infirmer libéral.





• par internet : 0262 72 04 04

Pour éviter toute attente en centre de vaccination, il est conseillé de prendre RDV :• par internet : www.sante.fr • par téléphone :

Toutes les informations sur la vaccination (horaires d’accueil des centres, modalités…) :





Prochains arrêts du Vaccinobus

Les personnes de plus de 12 ans peuvent venir effectuer leur 1ère dose, 2ème dose ou dose de rappel.



Accueil sans rendez-vous de 8h30 à 18h

Le Port (Square Pierre Sémard)

(face au marché et ancienne Poste)

le 2 mars 2022

Université de La Réunion , Saint-Denis

le 3 mars 2022

Saint-Paul (parking du collège Jules SOLESSE)

le 4 mars 2022

Centre commercial Grand-Est, Sainte-Suzanne

le 5 mars 2022

C entre commercial Leclerc Portail, Saint-Leu

le 9 mars 2022

Plaine des Palmistes (place de la Mairie)

le 10 mars 2022

Centre commercial Leclerc Les Terrasses, Saint-Joseph

le 12 mars 2022

(face au marché et ancienne Poste) le 2 mars 2022







