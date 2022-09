Covid à La Réunion : 1.325 nouveaux cas, 8 décès

Covid-19 à La Réunion : Point de situation hebdomadaire



Lors de la semaine du 12 au 18 septembre 2022 à La Réunion, le nombre de cas hebdomadaires poursuit sa diminution pour s’établir à 1.325 cas contre 2.572 la semaine précédente.



Le taux d’incidence continue de baisser et s’établit à 152 pour 100.000 habitants contre 296 la semaine dernière.



Le taux de positivité suit la même tendance : il est de 14,9 % contre 22,3 % la semaine précédente.



À ce jour, 3 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19.



Au cours des 7 derniers jours, 8 décès liés à la Covid-19 sont à déplorer :

- 6 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet et avaient des comorbidités,

- 2 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.



Afin de lutter contre l’épidémie, il est primordial de maintenir le respect des gestes barrières (port du masque dans les lieux clos, aération régulière des pièces, lavage des mains), le dépistage et l’isolement en cas de symptômes.



Les publics éligibles au rappel vaccinal, notamment les personnes vulnérables porteuses de comorbidité ou âgées, sont fortement encouragées à réaliser leur injection pour se protéger des formes graves de la maladie.