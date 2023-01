A la Une . Covid à La Réunion : 1.082 cas et 1 décès cette semaine

La préfecture de La Réunion fait le point sur l'évolution de la situation sanitaire : Par NP - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 12:47

Cette semaine, la situation sanitaire de la Covid-19 à La Réunion est marquée par une faible augmentation du taux d’incidence, du taux de positivité ainsi que du taux de reproduction qui est de 0,93 contre 0,70 la semaine précédente.



À ce stade, il n’est toujours pas observé d’impact significatif sur la situation hospitalière.



Le préfet de La Réunion et l’ARS La Réunion rappellent l’importance pour tous les Réunionnais de poursuivre les gestes barrières :

- le port du masque en cas de maladie ou bien si l’on est personne contact, en présence de personnes fragiles et dans les lieux à forte fréquentation,

- le lavage régulier des mains ou l’utilisation d’une solution hydroalcoolique,

- l’aération régulière des pièces, même lorsqu’on utilise la climatisation.



Les autorités encouragent également les Réunionnais à réaliser un test de dépistage en cas de symptômes et à s’isoler en cas de test positif au Covid-19.



La dose de rappel est fortement recommandée, particulièrement chez les personnes de plus de 60 ans et les personnes présentant des fragilités, afin de les protéger des formes sévères de la maladie.