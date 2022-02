Covid à La Réunion: ​La situation sanitaire s’améliore mais reste fragile, 38 décès

Malgré cette inflexion, l’épidémie reste à un niveau de circulation élevé. Le taux de positivité est de 33,5% (contre 36% la semaine précédente) . La situation hospitalière s’améliore progressivement, mais reste tendue. En effet, le 15 février, 49 lits de réanimation étaient occupés par des patients Covid et 51 par des patients atteints d’autres pathologies (soit 100 lits occupés sur les 113 lits disponibles). Par ailleurs, 220 patients étaient hospitalisés en médecine Covid.



Le Covid continue à provoquer de nombreux décès. Cette semaine, La Réunion a enregistré 38 décès liés à la Covid-19 . Parmi ces derniers, 29 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet et 34 personnes présentaient des comorbidités (dont les 9 patients vaccinés).



Les mesures de freinage pour lutter contre l’épidémie à La Réunion restent en vigueur jusqu’au 21 février. Une attention particulière sera portée sur l’évolution de la situation dans les tous prochains jours (niveau de la circulation épidémique et ses conséquences sur les prises en charge hospitalières) afin d’adapter le cas échéant les mesures de restrictions.



Situation sanitaire



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer ce mardi 15 février 2022 les décès, intervenus au cours des 7 derniers jours, de 38 patients originaires de La Réunion :



- 5 personnes étaient âgées de 45 à 64 ans,



- 10 personnes étaient âgées de 65 à 74 ans,



- 23 personnes étaient âgées de plus de 75 ans.





34 personnes présentaient des comorbidités et 29 personnes n’étaient pas vaccinées ou présentaient un schéma vaccinal incomplet. Les 9 personnes vaccinées présentaient des comorbidités.





Taux de positivité



Le taux de positivité est à 33,5 % pour la semaine du 5 au 11 février, et reste stable par rapport à la semaine précédente.



Les taux de positivité les plus élevés concernent toutes les tranches d’âge en particulier :



- les personnes de 35-44 ans : 38,3 %



- les personnes de 25-34 ans : 35,6 %



- les personnes de 0-14 ans, 15-24 ans et 45-64 ans : 32,7 %





Taux d’incidence



Le taux d’incidence hebdomadaire est en baisse à 2 536/100 000 habitants (contre 3 596 la semaine précédente).



21 707 cas ont été confirmés du 5 au 11 février.



Compte tenu des 250 359 guérisons et des 603 décès depuis le début de la crise sanitaire, 27 532 cas sont encore actifs à ce jour.



278 494 cas ont été investigués à ce jour par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie depuis le début de l’épidémie.





Dépistage : 80 830 tests ont été réalisés du 5 au 11 février, soit une baisse de 21,6% par rapport à la semaine précédente.





Recherche de mutations Covid-19



Du 5 au 11 février, 5 625 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 5 276 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, dont 5 251 cas de variant Omicron, soit 99,5 %.





Point sur les clusters : La semaine dernière 20 nouveaux clusters ont été identifiés. Au 15 février 2022, on comptabilisait au moins 146 clusters actifs dans toutes les communes de l’île.



Parmi ces clusters actifs, 50 clusters étaient classés à « criticité élevée » et 27 clusters à « criticité modérée ».





Situation hospitalière : Au 14 février 2022, 49 lits de réanimation sont occupés par des patients positifs à la Covid-19, sur les 113 lits installés à La Réunion, et 47 par des patients présentant d’autres pathologies (85% du taux d’occupation).



Pour les personnes admises en réanimation depuis début février 2022 :

- 52 % sont des hommes et 48% des femmes ;

- 48% des patients admis ont moins de 65 ans

- 86% présentent au moins une comorbidité

- 95 % des patients en réanimation ne sont pas vaccinés ou présentent un schéma vaccinal incomplet.