A la Une . Covid à: Fin des bilans quotidiens dans l'île, place à un point épidémiologique hebdomadaire "au plus proche de la réalité"

La communication autour des cas confirmés de covid-19 revue par la préfecture et l'Agence régionale de santé. Ces dernières ne communiqueront plus quotidiennement sur la situation épidémiologique car expliquent-elles, "la variation quotidienne du nombre de cas, notamment en diminution en début de semaine du fait de la baisse d'activité de prélèvement du week-end, ne reflète pas l'évolution de l'épidémie sur l'île". Un seul point épidémiologique sera désormais fait le vendredi, avec des points intérimaires le lundi et le mercredi.

Dès le début de la crise sanitaire, la préfecture et l’Agence régionale de santé se sont engagées dans une communication régulière et en transparence adaptée au contexte naissant de l’épidémie.



Dans la phase ascendante actuelle de l’épidémie de la COVID 19 et dans le même souci d’une communication transparente et la plus représentative de la situation épidémiologique sur le territoire, la préfecture et l’Agence régionale de santé souhaitent adapter la fréquence de leur communication sur le modèle national pour émettre une fois par semaine un bilan consolidé rendant compte de l’évolution du coronavirus sur le territoire et 3 fois par semaine un point de situation épidémique .



La communication avant la circulation active du virus

(Du 11 mars date d’annonce du premier cas à aujourd’hui)



Face au caractère inédit de l’épidémie de covid-19, aux enjeux de la sensibilisation aux gestes barrières et au décalage de la situation épidémiologique locale avec le national, les autorités ont proposé de mars à aujourd’hui un communiqué de presse quotidien avec un décompte des cas confirmés covid-19 et un état de la situation sanitaire complété par des conférences de presse régulières.



La mise en place communication consolidée et adaptée au passage en zone "rouge"



En réponse à la dégradation de la situation sanitaire, les autorités ont mis en place des mesures de lutte contre la circulation du virus et une stratégie d’accroissement et meilleur ciblage du dépistage. Dans le contexte actuel, l’augmentation significative du nombre de tests ne permet plus de rendre compte de façon représentative et quotidienne d’un état réel de la situation épidémiologique sur le territoire.



La variation quotidienne du nombre de cas, notamment en diminution en début de semaine du fait de la baisse d’activité de prélèvement du week-end, ne reflète pas l’évolution de l’épidémie sur l’île.



La périodicité d’une communication hebdomadaire permettra la consolidation des données et ainsi de rendre compte d’un état épidémiologique au plus proche de la réalité.



En concertation avec les représentants de la communauté médicale, la préfecture et l’Agence Régionale de Santé proposeront donc le vendredi un point épidémiologique précis et consolidé, complété par les données de Santé Publique France.



En complément du communiqué hebdomadaire, les autorités proposeront le lundi et le mercredi des communiqués relatifs aux mesures de lutte contre le virus COVID-9. Ces points intermédiaires seront décidés en fonction des dispositifs déployés, des actions de sensibilisation mises en place. Ils comporteront également des données épidémiologiques sur le nombre de nouveaux cas, sur les hospitalisations en cours et les décès constatés dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux.