A la Une . Covid : Vers le retour du port du masque en métropole

La situation sanitaire se dégrade depuis plusieurs semaines dans l'Hexagone. Le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale évoque la nécessité du retour du port du masque dans les transports en commun. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 08:45

L'épidémie de covid connaît un nouveau rebond en métropole à cause notamment des sous-variants d'Omicron, appelés BA.4 et BA.5. Une moyenne hebdomadaire de 44.000 cas et un taux d'incidence proche des 500 cas pour 100.000 habitants montrent le regain notable de la circulation du coronavirus à quelques encablures des vacances scolaires.



Le professeur Alain Fischer est le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il est chargé de conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre pour limiter la propagation du covid.

Il s'est exprimé mercredi sur France 2 et a évoqué le retour du port du masque en métropole pour ralentir la diffusion du coronavirus. "Cela se discute sérieusement. Dans les transports collectifs, je pense que c'est probablement raisonnable. Certainement pour les personnes fragiles, et probablement pour l'ensemble de la population, parce que c'est une mesure de protection collective et en faisant le petit effort de porter le masque on contribue à protéger les personnes fragiles", explique-t-il.



Le Gouvernement ne s'est pour l'instant pas exprimé mais devra faire un choix important alors que les grandes vacances arrivent à grands pas.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur