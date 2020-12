A la Une . Covid: Venir en vacances à La Réunion est autorisé

Le Gouvernement a fait le point sur la situation sanitaire liée au Coronavirus. Même si le déconfinement aura bien lieu en métropole le 15 décembre, des mesures strictes vont suivre: Il y aura notamment un couvre-feu le 31 décembre. Pour les Outre-Mer, Gérald Darmanin a expliqué que les Français seraient autorisés à aller en vacances dans toutes les régions françaises. Les motifs impérieux ne seront donc pas nécessaires pour les voyages vers l'île. Une nouvelle qui prend un tout autre sens alors que le site Illigo a révélé que notre île est la destination la plus plébiscitée pour la période de Noël. Par Baradi SIVA - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 15:43 | Lu 799 fois

Le Premier ministre a annoncé que la métropole serait bien déconfinée à partir du 15 décembre prochain. La levée des motifs impérieux est confirmée aussi pour les voyages entre La Réunion et la métropole par la préfecture. Les Kréopolitains pourront donc venir retrouver leurs proches pour Noël. Les vacanciers de métropole pourront aussi se déplacer jusqu'à notre île, d'autant plus qu'un couvre-feu sera toujours en vigueur dans l'Hexagone.



Les déplacements autorisés



Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'est exprimé sur le sujet : "Les Français pourront partir en vacances dans d'autres régions en journée. Le soir, ils devront avoir un billet d'avion ou de train pour pouvoir atteindre leur destination."



La levée des motifs impérieux sera effective au soir du 15 décembre.











La Réunion, une destination plébiscitée



Le site Liligo, moteur de recherches pour billets d'avion, révèle que les Français sont les plus intéressés par des voyages vers La Réunion. Les Kréopolitains ne devraient donc pas être les seuls à se rendre sur l'île pour les vacances de Noël.



Le Préfet de La Réunion a tenu ce matin une conférence de presse pour présenter le département comme "destination sanitaire sûre". Les acteurs touristiques ont d'ailleurs signé une charte pour la mise en place d'un protocole renforcé dans les établissements de l'île.



Déconfinement: Les annonces en détails



- Déconfinement de la métropole au 15 décembre

- Couvre-feu en métropole dès 20 heures, les possibilités de dérogations seront limitées

- Les établissements recevant du public resteront fermés 3 semaines supplémentaires



Pour les fêtes (en métropole)

- Le couvre-feu concernera le Réveillon du 31 décembre

- Les bars et les restaurants resteront fermés le 31 décembre

- Les déplacements autorisés pour le Réveillon de Noël



Pour les Outre-Mer

- Pas de couvre-feu pour les Outre-Mer

- Les déplacements entre régions seront autorisés dès le 15 décembre: Les motifs impérieux seront donc levés sauf si la situation sanitaire ne le permet pas à La Réunion.





