A la Une .. Covid : Vaccination possible dès 5 ans avant la fin du mois de décembre

Le ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé que la vaccination contre la Covid-19 sera ouverte à la "mi-fin décembre" pour les enfants de 5 à 11 ans à risque de forme grave. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 15:07

Le ministre des Solidarités et de la Santé s'est exprimé sur France Info ce vendredi. Olivier Véran a annoncé que la vaccination contre le coronavirus sera ouverte aux enfants de 5 à 11 ans à risque de forme grave à partir de la mi-décembre ou de la fin du mois.



"La Haute autorité de la Santé ne s'est pas encore prononcée" au sujet de la nécessité ou non de vacciner les enfants qui ne sont pas exposés à des risques de contracter une forme grave de la maladie, a rappelé Olivier Véran, qui explique : "Elle a besoin d'un peu plus de temps pour nous dire si le vaccin est parfaitement sûr et efficace et si la balance bénéfices/risques est positive, auquel cas nous ouvrirons la vaccination aux enfants probablement au début du mois de janvier, de façon progressive et facultative".



"Très peu de cas graves" sont recensés chez les enfants mais ces derniers "peuvent transmettre le virus", a-t-il précisé. Le ministre a détaillé les objectifs de la stratégie vaccinale : "On limite la diffusion du virus dans les populations qui ne font pas de formes symptomatiques, on évite la diffusion vers les populations les plus fragiles."