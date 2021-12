Covid : Vaccination des enfants à risque dès le 20 décembre à La Réunion

"La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est possible et est même recommandée dans un premier temps pour les enfants à risque de formes sévères de Covid", a rappelé la directrice de l'Agence régionale de Santé.



Les parents et leurs marmailles pourront se rendre aux différents centres hospitaliers de La Réunion ou encore à l'hôpital des Enfants de Saint-Denis.



Qui sont les enfants concernés ?



Les enfants atteints de certaines pathologies sont concernés, comme ceux qui souffrent d'obésité, de diabète, de maladies respiratoires chroniques, d'asthmes sévères, de cardiopathies congénitales et de handicap neuro-musculaires sévères.