A la Une . Covid : Vaccination des enfants à risque dès 5 ans à partir du 15 décembre

Le Gouvernement vient d'annoncer la possibilité de faire vacciner les enfants à partir de 5 ans dans les prochains jours. Les doses ne seront pour l'instant délivrées qu'à ceux qui souffrent d'obésité et d'autres pathologies à risque. Par NP - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 22:32

Jean Castex déclare que la vaccination sera bientôt ouverte aux enfants. Il déclare : "Pour les enfants et 5 à 11 ans, la perspective de pouvoir accéder à la vaccination est prochain. Un premier avis de la Haute autorité de Santé le rend possible pour les 360.000 enfants en situation de surpoids ou atteints de pathologies à risques. Cela commencera dès le 15 décembre."



Il ajoute : "Sous la réserve des avis des instances scientifiques et du Conseil national d'éthique, nous projetons de l'ouvrir à tous les enfants, sous la base du volontariat d'ici la fin de l'année."





