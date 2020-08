La grande Une Covid : Un premier cluster d’origine professionnelle identifié à La Réunion

Le bilan quotidien de l'Agence régionale de santé annonce ce lundi en fin de journée l'identification d'un cluster d’origine professionnelle. Le premier sous cette classification à La Réunion. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 17:45 | Lu 5348 fois

Covid-19 à La Réunion : Décès d'un patient évasan, 45 nouveaux cas ce lundi

Ce lundi en fin de journée, l'ARS signale pour la première fois l'existence d'un cluster d’origine professionnelle. Aucun détail ne filtre sur l'identité de l'entreprise concernée ni la configuration des locaux concernés. L'agence de santé informe simplement qu'il s'agit d'une entreprise localisée sur la commune du Port.



Avant cette mise à jour, La Réunion comptait 18 clusters considérés comme "actifs", tous ayant été déclaré lors d'événements festifs ou de rassemblements familiaux.



Depuis le 21 août, Santé Publique France consacre une partie de ses points de situation épidémiologique hebdomadaire à la répartition des clusters en milieu professionnel.



Il en ressortait que, sur la totalité des clusters recensés sur le territoire national, 29% concernaient les administrations publiques, 16% l’industrie manufacturière, 9% l’hébergement/restauration et 8% les commerce.



Enfin, les régions qui déploraient le plus de clusters en milieu professionnel étaient l'Ile-de-France (23%), la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (13%), les Hauts-de-France (12%) et les Pays de la Loire (11%), pouvait-on découvrir dans le point hebdomadaire de la semaine dernière.



