Covid : Toutes les nouvelles mesures

Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a fait le point sur la nouvelle vague épidémique de coronavirus et les décisions prises par le gouvernement pour limiter la circulation du virus. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 15:25

"La France connaît la cinquième vague de coronavirus", annonce Olivier Véran. Mais le ministre des Solidarités et de la Santé assure qu'il n'y a "aucune fatalité".



Le membre du gouvernement explique qu'une stratégie de lutte contre le coronavirus a été décidée mais qu'elle ne comprend pas pour l'instant de couvre-feu, de confinement ou de fermeture des commerces. "Nous pensons que nous pouvons passer cette phase de l'épidémie sans recourir aux mesures les plus drastiques", affirme Olivier Véran.



La vaccination a évité le confinement



"Si nous n'avions pas une couverture vaccinale importante, nous serions déjà submergés. Nous serions à ce moment déjà confinés", explique le ministre des Solidarités et de la Santé avant d'ajouter : "La part des personnes vaccinées hospitalisées est dix fois moindre !"



Rappel vaccinal pour tous les adultes



"Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus, dès les 5 mois après la dernière injection", annonce Olivier Véran.



Il ajoute que les personnes qui ont contracté le coronavirus entre les injections devront attendre 5 mois : "Une contamination compte comme une injection", résume-t-il.



Le membre du gouvernement rassure aussi les Français : "Il y aura assez de vaccins pour tout le monde !" La 3e dose est disponible dès ce samedi pour tous les adultes de plus de 18 ans.



Pass sanitaire



Dès le 15 janvier, le Pass sanitaire sera invalidé pour toutes les personnes de 18 ans et plus si le rappel du vaccin n'a pas été fait dans les 7 mois avant la dernière dose.



Tests Covid



Dès ce lundi, la durée de la validité du test est limité à 24 heures : "Compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus, nous réduisons à 24 heures la durée de ces tests pour bénéficier du Pass sanitaire", explique Olivier Véran.



Le ministre des Solidarités et de la Santé précise : "Très concrètement, si vous n'êtes pas vaccinés et que vous souhaitez bénéficier du Pass sanitaire, vous devrez vous faire tester tous les jours sauf si vous êtes symptomatiques et que vous avez une ordonnance ou si vous êtes reconnus comme cas contact."