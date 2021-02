Covid : Ste-Suzanne a dépassé le seuil du confinement

La situation sanitaire s'est aggravée ces dernières semaines à La Réunion. Le Préfet a donc décidé de déclencher son plan territorialisé de lutte contre la Covid-19. Ainsi, les galeries commerçantes de 3 grands centres commerciaux ont fermé leurs portes dès jeudi et un couvre-feu est instauré dans 4 communes de La Réunion à partir de ce vendredi soir.Le seuil d'alerte a été dépassé la semaine dernière. Le taux d'incidence s'établit à près de 65 cas pour 100.000 habitants . Certaines communes sont plus touchées que d'autres comme Saint-Louis, Saint-Leu, Le Port et La Possession qui ont plus de 100 cas pour 100.000 habitants et où les déplacements seront restreints à partir de vendredi.La 3e vague de Coronavirus a démarré à la fin des vacances scolaires. Contrairement aux vagues précédentes, l'apparition des variants a poussé le Préfet de La Réunion à revoir à la baisse les seuils d'alerte Aussi, en plus des 4 communes en couvre-feu dès ce soir, elles sont plus d'une dizaine à être sous surveillance. Parmi elles, Sainte-Suzanne, qui vient de connaître une forte hausse du taux d'incidence.Déjà au-dessus du seuil d'alerte national depuis une semaine (50 cas pour 100.000 habitants), la commune de Sainte-Suzanne vient de dépasser les 150 cas pour 100.000 habitants (sur la semaine glissante du 2 au 8 février) selon les dernières données publiées par Santé Publique France.Il s'agit là du seuil du confinement qui vient d'être dépassé. Pour rappel, le Préfet a bien précisé que. Ainsi, si la tendance vire rapidement à la baisse à Sainte-Suzanne, la commune pourrait éviter un couvre-feu ou un confinement.Voici l'ensemble des communes qui ont dépassé le seuil d'alerte national et sont donc sous surveillance : Saint-André, Sainte-Suzanne, Saint-Denis, Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, L'Entre-Deux, Saint-Pierre.