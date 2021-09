La grande Une Covid : Situation trop “fragile” pour la désescalade ?

Le préfet s’entretient avec les maires de La Réunion ce mercredi après-midi et devrait leur présenter sa stratégie de lutte contre le coronavirus pour les prochaines semaines. Les mesures de confinement et de couvre-feu qui prennent fin ce dimanche devraient être évoquées. Vont-elles être maintenues, allégées ou levées ? Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 08:30

C’est une journée chargée pour le plus haut représentant de l’Etat à La Réunion et tous ses rendez-vous tournent autour du même sujet : l’épidémie de coronavirus.



La réunion de sécurité réunira les autorités pour faire le point sur l’évolution de la situation épidémiologique sur notre île. Une visioconférence est ensuite programmée, comme chaque semaine, avec les maires de La Réunion ce mercredi après-midi.



Des indicateurs en amélioration



La circulation du coronavirus à La Réunion ralentit depuis maintenant trois semaines. Le nombre de nouvelles contaminations et le taux de positivité montrent que la situation est bien meilleure qu’au mois de juillet.



Mais la pression hospitalière reste importante bien qu’elle diminue aussi à son tour avec 34 patients "covidés" pris en charge en réanimation à La Réunion au 31 août.



Le “risque de rebond”



La préfecture affirme que “la situation reste fragile” à La Réunion. Le bilan publié hier détaille : “Une circulation active du virus” alliée à “un taux de vaccination encore trop faible” engendrent un “risque de rebond épidémique ”.



Après la dernière réunion entre le préfet et les maires, les élus avaient expliqué que les discussions pour un allègement progressif des mesures de restrictions allaient pouvoir se faire cette semaine.



Suite aux recommandations de l’Agence régionale de Santé, le préfet avait décidé de prolonger de seulement quelques jours le confinement et le couvre-feu (jusqu’à dimanche) pour s’assurer que la rentrée scolaire n’allait pas provoquer de reprise épidémique.



Ce scénario semble avoir été évité, mais les dernières communications de la préfecture ne permettent pas de déterminer pour l’instant si un allègement des mesures est prévu à partir de lundi.



Crise économique



Jacques Billant prendra part à une troisième réunion ce mercredi avec l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) de La Réunion. Il devrait évoquer avec les acteurs économiques et sociaux les hausses des tarifs observés à La Réunion mais aussi les risques d'inflations liés aux difficultés d'approvisionnement provoquées par l'épidémie de coronavirus. Des mesures pourraient également être prises à ce sujet.



Le préfet de La Réunion s’exprimera ce jeudi à 17 heures. Vous pourrez suivre sa prise de parole en direct sur Zinfos974.