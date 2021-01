A la Une . Covid : Reprise de l'épidémie ? Les chiffres en détails

Par Baradi SIVA - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021





Des cas plus nombreux



Une hausse de 32% de nouveaux cas est observée entre la semaine du 28 décembre au 3 janvier et celle du 4 au 10 janvier. L'on passe de 207 à 274 en une semaine. Mais ce chiffre est aussi supérieur à celui d'il y a un mois : +6,6% à la mi-décembre, une période où La Réunion voyait l'épidémie de Coronavirus perdre en vitesse.













Le taux d'incidence augmente logiquement et dépasse les 30 cas pour 100.000 habitants pour la première fois depuis la fin novembre.





Chez les personnes âgées, le taux d'incidence a bondi chez les 70-79 ans et les 80-89 ans, en une semaine. Globalement, chez les plus de 60 ans, c'est une hausse de 61% du taux d'incidence en une semaine et de 32% en un mois.







La campagne de dépistage prend de l'ampleur



Pendant les fêtes, moins de 10.000 tests hebdomadaires ont été réalisés. Mais la semaine dernière, plus de 14.000 ont été menés, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis la mi-novembre, alors que La Réunion passait le pic de la 2e vague.





Le taux de positivité se stabilise après avoir rapidement augmenté, il reste cependant sous les 2%. À noter une explosion au niveau du nombre de tests réalisés, qui pourrait avoir comme conséquence de maintenir artificiellement le taux de positivité à ce niveau.





La pression hospitalière moins forte



Le nombre moyen de malades Covid+ hospitalisés en réanimation continue pour l'instant de baisser et s'établit à 3 la semaine dernière. Il faut rappeler que cet indicateur a toujours deux à trois semaines de retard sur les tendances de l'épidémie.





On déplore malheureusement un décès la semaine dernière. La mortalité reste plus basse que ce que La Réunion a connu au mois de novembre.





Quelles mesures pour la rentrée ?



L'arrivée des vaccins, la découverte de nouveaux variants, la hausse de cas importés, une petite reprise de l'épidémie, seront les sujets qu'abordera le Préfet de La Réunion ce vendredi lors d'une conférence de presse à suivre en direct sur Zinfos974. Jacques Billant doit aussi évoquer la possible reconduite des mesures sanitaires telles l'



