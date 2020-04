A la Une . Covid: Rapatrié de toute urgence du Kenya, il est toujours en réanimation à La Réunion





Patrick Davergne était atteint du Covid-19 et son état nécessitait une prise en charge médicale plus poussée dont il ne pouvait bénéficier au Kenya. Grâce à l’effort soutenu de leur fille, depuis la métropole, auprès de la diplomatie française, le couple de vacanciers avait pu être acheminé vers l’aéroport de La Réunion Roland Garros vendredi 27 mars dans la nuit. Sur le tarmac de Gillot, Patrick Davergne avait été pris en charge directement par le Samu (notre photo).



Le métropolitain, originaire de Buigny-lès-Gamaches dans le département de la Somme en région Hauts-de-France, est toujours hospitalisé en service réanimation au CHU Bellepierre, informe le Courrier Picard, journal diffusé dans sa région d’origine.



En vacances au Kenya avec sa femme, l’homme de 56 ans avait développé une forme sévère du coronavirus.



"Sa situation est stable, il n'y a pas d'évolution", rapporte la fille du couple.







