Covid : Quelles seront les nouvelles règles dans les écoles ?

Le gouvernement a annoncé le passage au protocole sanitaire de niveau 3 dans les écoles primaires dès ce jeudi 9 décembre 2021 pour tous les départements suite à la dégradation de la situation sanitaire. Concernant les collèges et lycées, le protocole reste pour le moment au niveau 2. Par Lisa Rivière - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 06:29





Les nouvelles restrictions



Le port du masque devient obligatoire en intérieur et en extérieur pour les élèves dès la classe de CP, ainsi que pour tout le personnel de l’établissement. De plus, les brassages entre les élèves seront limités, en particulier pendant la pause méridienne.



Pour les activités physiques et sportives, les activités en extérieur sont autorisées, celle en intérieur ne le sont que pour les activités de basse intensité, où les mesures de distanciation et le port du masque sont possibles.



Les autres mesures sanitaires déjà mises en place restent en vigueur. Il s’agit notamment du respect de la distanciation physique d’au moins un mètre entre les élèves dans les espaces clos, de la désinfection et du nettoyage régulier des locaux, des mesures renforcées d’aération, ainsi que du lavage des mains.



Non-fermeture des classes au premier cas confirmé de Covid-19







Pour les élèves testés positifs, un isolement de dix jours à domicile doit être effectué avant un retour en classe. Dès la présence de trois cas positifs au sein d’une même classe, celle-ci est fermée pour une durée de sept jours.



La date des vacances scolaires maintenues



