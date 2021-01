Covid : Pourra-t-on enfin pique-niquer à plus de 6 ce week-end ?

Le Coronavirus continue de circuler à La Réunion. On observe même une hausse des contaminations et des cas importés depuis le début de l'année. Le Préfet de La Réunion doit s'exprimer demain au sujet de la stratégie de campagne de vaccination qui démarre vendredi. Il devrait aussi évoquer les mesures sanitaires qu'il avait prolongé au début des vacances jusqu'à ce 15 janvier."J’ai décidé de maintenir l’ensemble des mesures jusqu’au 15 janvier", avait déclaré Jacques Billant, le 4 décembre dernier, lors de son ultime conférence de presse de l'année 2020 au sujet de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion. Il y a parmi elles le port du masque obligatoire en public sur tout le territoire , la limitation des pique-niques et des rassemblements à 6 personnes, l'interdiction des activités de danse dans les établissements recevant du public et l'accueil d'événements privés dans les salles polyvalentes.Suite à l'audio-conférence menée entre le Préfet les 24 maires de La Réunion, il semblerait que le plus haut représentant de l'Etat à La Réunion serait enclin à de nouveau prolonger l'arrêté qui régule toutes ces interdictions et obligations.En décembre, lorsque Jacques Billant avait décidé de maintenir ces mesures pour la période des vacances scolaires, la situation s'améliorait continuellement à La Réunion : Le pic de la 2e vague venait de passer, le nombre de cas de Coronavirus était en chute libre. La tendance s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année.Mais alors que le Préfet doit décider avant ce 15 janvier de la suite à donner, l'épidémie de Coronavirus a clairement repris à La Réunion. En effet, le nombre de contaminations est en hausse, tout comme le taux d'incidence, et le nombre cas importés vient de connaître un bond important ce week-end.Au vu de la situation sanitaire actuelle, il serait donc logique de voir le Préfet décider de continuer à interdire les pique-niques à plus de 6 personnes, à obliger le port du masque dans les lieux publics.Mais la Préfecture et l'Agence régionale de Santé avaient évoqué dès le mois de décembre leur inquiétude pendant la trêve scolaire et notamment le retour des vacanciers à La Réunion qui est, selon les autorités, à l'origine des deux premières vagues de Coronavirus sur notre île.Jacques Billant a d'ailleurs déjà durci le ton ce week-end, notamment à cause de la situation dans l'océan Indien, les voyageurs en provenance de Mayotte doivent maintenant présenter un test PCR négatif pour embarquer vers La Réunion. Une obligation qui avait un temps été levée...