Covid: Plus de 5 000 vaccinations ce mardi en France

Alors que la campagne de vaccination en France a du mal à démarrer comparé à de nombreux pays européens, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué ce mardi que plus de 5000 vaccinations ont été réalisées dans une trentaine d'hôpitaux français. Cela porte le nombre total de Français vaccinés à environ 7 000 personnes. Par Christelle Boyer - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 08:57 | Lu 33 fois

L'annonce du ministre a été faite sur son compte Twitter. Un peu plus tôt dans la journée, Olivier Véran avait fait savoir que près de 2 000 personnes avaient été vaccinées dans le pays depuis le début de la campagne.



Olivier Véran, qui souhaite "amplifier", "accélérer" et "simplifier" la campagne de vaccination, a par ailleurs indiqué qu'une centaine d'hôpitaux seront dès ce mercredi d'ores et déjà livrés en doses.

