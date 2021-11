Covid : Pique-niques et bivouac à nouveau interdits

Les pique-niques et les bivouacs seront à nouveau interdits à compter du lundi 15 novembre.



Les activités de prestations à domicile, de traiteur, de location de chapiteaux, de tentes et de barnums aux particuliers, d’animateurs de soirée à domicile ainsi que le transport de matériel de sonorisation demeurent quant à eux interdits.



Le préfet de La Réunion en appelle à la responsabilité individuelle pour limiter les contacts sans masque et ré-adopter tous les gestes barrières : distanciation, lavage des mains, aération des salles,…