Covid : Nouvelles restrictions lors des veillées funéraires

Suite à l'apparition de plusieurs clusters lors de veillées funéraires, un protocole renforcé est mis en place dans les chambres funéraires pour ces cérémonies. Le port du masque est obligatoire et des jauges de fréquentation maximum sont définies. Elles doivent permettre à chaque personne de disposer d'une surface minimum de 8m² pour les chambres de 16m² et plus. En deçà de 16m², la présence simultanée de 2 personnes est autorisée.