Covid : Nouvelle baisse des contaminations

Le nombre de nouvelles contaminations hebdomadaires est une nouvelle fois en baisse. Mais il est à noter que la diminution est de moins en moins forte, sûrement à cause d’un taux de dépistage plus important.



L’autre élément à retenir est une pression hospitalière toujours aussi forte, avec plus de 40 personnes soignées en réanimation et toujours plus d’une centaine de malades pris en charge en médecine Covid.



Le bilan hebdomadaire épidémiologique qui sera publié en fin de journée par les autorités sera d’autant plus scruté que le préfet doit prendre la parole ce jeudi pour évoquer les mesures de confinement et de couvre-feu qui courent jusqu’à ce dimanche. Vous pourrez suivre ses annonces en direct sur Zinfos974 :