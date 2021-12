Covid : "Nous ne laisserons pas le virus gâcher les fêtes"

La France connaît actuellement un rebond de l’épidémie de Covid-19 sur son territoire. Les chiffres sont, en effet,

inquiétants : plus de 45 000 cas positifs chaque jour en moyenne, avec un pic atteignant presque les 60 000 nouveaux cas pour la journée du 7 décembre. Avec la fin d’année qui approche, la question du déroulement des fêtes de Noël et du jour de l’an se pose.



Le gouvernement optimiste



Face à cette inquiétude, le gouvernement a tenu à rassurer les Français. Lors du compte-rendu du conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a affirmé que “nous ne laisserons pas le virus gâcher les fêtes”. Ce message plutôt rassurant est appuyé par Emmanuel Macron qui, au micro de France Bleu ce mercredi a déclaré croire “profondément” que les festivités de fin d’année se dérouleront normalement, et cela grâce aux efforts des Français.



Les mesures sanitaires : seul moyen pour préserver les festivités



Le respect des gestes barrières, la vaccination et le pass sanitaire permettraient, malgré une reprise épidémique,

d'espérer passer les fêtes de fin d’année sereinement. Pour Emmanuel Macron, le rappel vaccinal et le pass sanitaire restent les meilleurs moyens d’endiguer la progression de l’épidémie de Covid-19. “Avec le pass sanitaire, avec l'accélération de la vaccination, nous sommes protégés”, a-t-il déclaré.