A la Une . Covid : Mayotte reconfine, les vols vers La Réunion maintenus

Le Préfet de Mayotte vient de prononcer le reconfinement de l'île aux Parfums. Une décision prise alors que le taux d'incidence est de 400 cas pour 100.000 habitants. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 4 Février 2021 à 20:20 | Lu 1400 fois





Le préfet de Mayotte précise que les vols vers le reste du territoire français sont maintenus - comme cela avait été le cas pour la métropole fin 2020 - mais toujours soumis aux motifs impérieux.



#Confinement à #Mayotte | ✈️ Les déplacements entre Mayotte et le reste du territoire national restent possibles, sur présentation d’une attestation et de justificatifs de motif impérieux et d’un résultat de test #PCR datant de moins de 72 heures.

— Préfet de Mayotte (@Prefet976) February 4, 2021 Le préfet de Mayotte précise que les vols vers le reste du territoire français sont maintenus - comme cela avait été le cas pour la métropole fin 2020 - mais toujours soumis aux motifs impérieux.



Le député mahorais Mansour Kamardine réagit :



Face à l’alarmante situation sanitaire que traverse Mayotte actuellement qui se caractérise par un taux d’incidence départemental supérieur à 400 (record national) avec des communes avec des taux supérieurs à 800 (record national), la multiplication par 9 du taux d’incidence (record national) en 1 mois, la multiplication par 15 du nombre de personnes en réanimation (record national) en 1 mois, la saturation des capacités de réanimation ordinaires (record national) en 1 mois, la multiplication par 12 du nombre des personnes hospitalisées (record national) en 1 mois, le gouvernement vient de décider d’un confinement général de Mayotte. C’est, à mon sens, prendre le risque de déclencher une grave crise sociale en plus de l’actuelle crise économique et crise sécuritaire que vit douloureusement Mayotte. C’est pourquoi, pour la 3ème fois depuis le début 2020, j’ai écrit au gouvernement pour lui demander de prendre des mesures efficaces afin de maîtriser l’épidémie et préserver la paix social à Mayotte.