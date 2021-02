Covid : Masque obligatoire à l'école dès le CP

Ce qui change à la cantine :



- La distanciation de 2 mètres entre groupe est requise dans les écoles, collèges et lycées.



- Les élèves d'une même classe ou d'un même groupe doivent manger ensemble, et si possible sur la même table à chaque fois.



- Les préaux pourront être utilisés comme cantine, des repas froids pourront être proposés certains jours.