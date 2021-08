Covid : Les prises de rendez-vous médicaux sur internet augmentent

Depuis le début de la crise, la gestion des patients pour les médecins généralistes et spécialistes est difficile. Entre les places limitées dans les salles d’attente ou la saturation des demandes, les secrétaires médicales peuvent se retrouver débordées.



C’est le constat de la plateforme noutdoc.fr qui est spécialisée dans la prise de rendez-vous médical, la téléconsultation et l’agenda de médecins. Malgré la mise en place sanitaire ce lundi 9 août, le site enregistre plus de réservations que d’annulations.



"Noutdoc est réellement actif depuis le mois de juillet, même si il existe depuis deux ans. Nous avons eu 19.000 visites en juin sur La Réunion. Notre partenaire métropolitain logicrdv.fr a quant à lui enregistré 19 millions de rendez-vous en un mois", souligne Élie Taïeb, le président de la SAS noutdoc.fr.



Pour le chef d’entreprise, les médecins sont de plus en plus friands de ce système. "Cela permet d’éviter de faire attendre les patients à l’extérieur des cabinets, sinon ils sont obligés de faire la séparation entre eux" précise-t-il.