A la Une . Covid : Les opérations de vaccination des prochains jours

Pour faciliter d'avantage l'accès des Réunionnais à la vaccination, l'ARS continue de mettre en place des opérations de proximité (centres éphémères et Vaccinobus), en lien avec la Croix Rouge, le CHU, les communes et les centres commerciaux. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 18:00

Les opérations de vaccination de proximité se poursuivent même en période de confinement



Des opérations éphémères au plus près des Réunionnais

L'ARS continue de déployer des opérations de proximité, en collaboration avec la Croix Rouge, le CHU et les communes de l'île.



523 personnes ont pu se faire vacciner à Saint-André du 27 au 30 juillet.



Les prochains centres éphémères seront mis en place:



• A Saint-Paul:

Le 7 août, au CASE de La Saline les Hauts

Le 13 août, à la Maison Célestin du Bernica

Le 14 août à la salle polyvalente de l'Eperon

Le 21 août, à la salle Joseph Gresset de Bois de Nèfles



• A Cilaos:

Les 11 et 12 août, à l'Hôpital de Cilaos



Le VACCINOBUS poursuit son tour de l'île

Fort du succès de ses derniers arrêts, le VACCINOBUS continue sa tournée avec le soutien de la Croix-Rouge, des communes et des centres commerciaux.



Les prochains arrêts du Vaccinobus:

• Au Port:

Parking du Leroy Merlin, le 7 août, de 8h30 à 17h30

Dans la ZUP (Rue Victor Hugo, en face du foyer des jeunes travailleurs), le 9 août, de 8h30 à 17h30



• A Saint-Joseph :

Parking du centre commercial Leclerc Les Terrass, du 10 au 13 août, de 8h30 à 17h30



• A Saint-Pierre

Parking du centre commercial Carrefour Grand Large, du 17 au 20 août, de 8h30 à 17h30



Bilan des opérations précédentes

- 490 personnes ont pu être vaccinées à Saint-Louis les 28 et 29 juillet

- 247 personnes ont pu être vaccinées à Saint-Leu, au Parc du 20 décembre le 31 juillet



Justificatif de déplacement

Pendant la période de confinement, les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent se rendre sur les

différents lieux de vaccination (opérations de proximités, centres, ou auprès des pharmaciens,

médecins, infirmiers et sages-femmes volontaires) en se munissant d'un justificatif de déplacement:

• dérogatoire hors du périmètre de confinement

pour télécharger l'attestation, rendez-vous sur le site internet de la préfecture : Justificatif de déplacement

dérogatoire hors du périmètre de confinement - Les services de l'Etat à La Réunion (reunion.gouv.fr)

• de déplacement durant les horaires de couvre-feu

Télécharger l'attestation sur le site internet de la Préfecture: Attestation de déplacement durant les horaires

de couvre feu - Les services de l'Etat à La Réunion (reunion.gouv.fr)



INFORMATIONS PRATIQUES

QUI PEUT SE FAIRE VACCINER?



Sont éligibles à la vaccination :

• Les jeunes de 12 à 17 ans

• Les adultes

• Les femmes enceintes



Documents à fournir:

• carte vitale ou attestation de droits, carte d'identité,

• résultat du laboratoire en cas de test RT-PCR positif de plus de 2 mois.

• pour les mineurs de 12 à 16 ans: autorisation parentale des deux parents