Covid : Les nouvelles règles pour la rentrée à La Réunion

Le protocole sanitaire de niveau 3 est activé à La Réunion pour les écoles (et de niveau 2 pour les collèges et lycées) depuis l'année dernière.



Si est un élève est positif



1er degré :

Les enfants de moins de 12 ans sont isolés s'ils sont cas positifs pour 7 jours, ou 5 jours s'ils n'ont pas de symptôme et qu'ils ont un test négatif.



Il n'y aura pas de différence entre un élève vacciné ou non pour les moins de 12 ans.



2nd degré :

L'élève est isolé 7 jours et peut revenir au bout de 5 jours s'il n'a pas de symptôme et qu'il a un test négatif. L'isolement sera de 10 et 7 jours pour les non-vaccinés.



Cas contacts à risque : Ce qui change



1er degré :

La classe ne sera pas fermée s'il y a un cas positif connu. Des tests doivent être réalisés.



Des courriers seront remis aux parents qui permettra de se rendre en pharmacie pour obtenir 3 autotests.



Si l'autotest est négatif, le parent pourra signer une déclaration sur l'honneur et un engagement d'un nouvel auto-test à J+2 et J+4.



2nd degré :



Si l'élève est vacciné, il ne sera pas isolé, mais doit s'engager à des auto-tests à J+0, J+2 et J+4.



Non-vacciné, un élève cas contact sera isolé et devra, sous la responsabilité des parents, réaliser un test antigénique ou PCR pour revenir en classe.



Le reste du dispositif



Une aide administrative sera mise en place dans les écoles pour aider à gérer les protocoles.



Des professeurs contractuels seront engagés pour faire face au risque des absences en cas de contamination d'enseignants.



Des moyens seront déployés au niveau des AED (assistant d'éducation) : Chaque établissement aura 1 AED supplémentaire, et des heures supplémentaires seront financées pour aider l'accueil des élèves.



La cellule de signalement du Rectorat (personnels de santé, médecins, personnels administratifs) qui seront 24h sur 24h pratiquement pour répondre aux besoins.



Des masques FFP2 ont été commandés pour les écoles.



ParcourSup



L'accompagnement sera mis en place dès le mois de février avec la semaine de l'orientation. Des visioconférences seront organisées pour présenter leurs métiers aux élèves.



Le printemps de l'orientation aura lieu en mars et sera aussi organisé avec la Région Réunion.



L'inquiétude des maires



La rectrice de l'Académie assure que des rencontres régulières sont organisées pour



"Nous avons des réunions régulières. Nous savons que les maires anticipent certaines difficultés . L'Education nationale n'a pas les compétences de mettre en place les moyens. Nous avons une coordination avec les communes où la situation est serrée pour prendre une décision ensemble qui permet d'isoler les élèves ou accueillir les élèves dans des situations aménagées."