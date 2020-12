La grande Une Covid: Les mesures pour la fin de l'année

Le Premier ministre prend la parole pour annoncer si oui ou non, la phase 2 du déconfinement prévue le 15 décembre sera déployée. Les déplacements inter régions sont également à l’ordre du jour et ses déclarations pourraient avoir un impact pour La Réunion. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 10 Décembre 2020 à 17:44 | Lu 1107 fois

Après avoir tenu un Conseil de Défense sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus ce matin, le Premier ministre présente les nouvelles mesures pour la fin de l'année.



Alors que le président de la République avait clairement annoncé que le déconfinement se ferait si le pays descendait en dessous de 5.000 cas quotidiens, le nombre de cas se maintient aux alentours de 13.000. À l’inverse, l’autre indicateur suivi de près par Emmanuel Macron, à savoir 3.000 malades maximum en réanimation, est presque atteint avec 3 031 patients dans la journée d’hier.











La situation s'améliore



"C'est aujourd'hui, en France, que la situation a le mieux évolué en 6 semaines. C'est en France que l'épidémie est la mieux gérée parmi nos voisins européens. Je m'en réjouis pour nos soignants. La situation reste compliquée dans certaines régions."



Les chiffres de l'épidémie



"La prévalence du Coronavirus est de 107 cas pour 100.000 habitants en France."



Un plateau épidémique



"Les contaminations vont légèrement à la hausse. Comment l'expliquer ? Par un allègement des mesures ? Mais l'on voit qu'il se passe la même chose chez nos voisins."









Les déplacements entre la métropole et La Réunion



Lors d’une conférence de presse, le préfet de La Réunion avait indiqué que le maintien ou non des motifs impérieux pour se déplacer entre la métropole et La Réunion était liée à la période de confinement en métropole et à la situation sanitaire dans l’île. Les annonces de Jean Castex sont donc d'une importance primordiale.





