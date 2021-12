A la Une . Covid : Les mesures de freinage prolongées jusqu'au 19 décembre

Les mesures de freinage sont prolongées jusqu'au 19 décembre. Par N.P - Publié le Dimanche 5 Décembre 2021 à 10:00





Le port du masque reste ainsi obligatoire pour toute personne âgée de onze ans ou plus sur la voie publique et notamment dans les marchés forains, les brocantes, les vide-greniers, les fêtes foraines et lors des évènements festifs ou d’animation sur l’espace public.



Les rassemblements, réunions ou activités de plus de dix personnes restent interdits sur la voie publique et dans des lieux accessibles au public, notamment les plages, dans les espaces verts, les aires de loisirs, les parcs et les jardins municipaux. Les piques-niques ne sont toujours pas autorisés, tout comme la pratique du camping et du bivouac.



Les jauges fixées pour les discothèques et les concerts debout demeurent à 75% de la capacité d’accueil maximale.



Par ailleurs, le pass sanitaire est toujours obligatoire dans les bars et restaurants et pour tout transport aérien et maritime.



En matière de transport aérien, à compter d'aujourd'hui, seuls les passagers justifiant d'un motif impérieux peuvent voyager en provenance et à destination des pays classés "rouge écarlate",

