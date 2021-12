Covid : Les meetings politiques échappent aux nouvelles restrictions

De nouvelles mesures de restrictions viennent d’être établies par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie en France, notamment le retour des jauges pour les grands événements. La jauge est fixée à 2.000 personnes pour les événements en intérieur et à 5.000 personnes pour les événements en extérieur.



Des règles qui ne s'appliquent pas partout



Ces règles ne concernent pas les meetings politiques, a précisé le Premier ministre lors de la conférence de presse organisée ce lundi à Matignon.



“L’exercice du culte d’une part et les activités politiques et électorales d’autre part sont soumis à des dispositions spécifiques, dans notre droit constitutionnel. Il est clair que les mesures (...) ne concernent pas les meetings politiques, compte tenu de ces spécificités", a justifié Jean Castex.



Maintien de l'élection



Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, réunira “sans doute” par ailleurs une commission concernant le déroulé du suffrage dans ce contexte sanitaire, a également indiqué le Premier ministre, sans davantage de précisions.



Comme l’avait indiqué le porte-parole du gouvernement la semaine dernière, aucun report de la Présidentielle n’est envisagé.



L’exercice de la démocratie est “une activité fondamentale" a souligné le Premier Ministre pour conclure sur ce sujet.