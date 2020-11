La grande Une Covid: Les indicateurs de l'épidémie à La Réunion décryptés

Voici un point complet sur l'ensemble des indicateurs locaux de l'épidémie alors que les contaminations repartent à la hausse. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 11:24 | Lu 2402 fois

La situation actuelle à La Réunion



Le Gouvernement publie tous les jours des données locales de l'épidémie du Coronavirus. Nous faisons aujourd'hui le point avec les derniers chiffres consolidés sur la semaine dernière (du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre).



Ces indicateurs permettent de mieux comprendre l'évolution de l'épidémie de Coronavirus. Un des 3 seuils d'alerte présentés par les autorités qui pourraient déclencher un couvre-feu a été dépassé cette semaine.



Mais sans pour autant s'approcher des seuils d'alerte, l'ensemble des indicateurs sont en augmentation: nombre de contamination, taux de positivité, hospitalisations en réanimation. La Réunion va faire face à la deuxième phase de la deuxième vague.



Hausse des contaminations



Santé Publique France publie les données journalières et localisées depuis maintenant deux semaines. Les chiffres remontent jusqu'au mois de mai, au moment du déconfinement. Pour évaluer l'évolution récente de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion, nous nous penchons sur les nouveaux cas de Covid quotidiens sur les 5 dernières semaines (du 28 septembre au 1er novembre).



Le pic de la deuxième vague à La Réunion remonte à la mi-septembre. 4 semaines de baisse des contaminations ont d'abord été observées avant une reprise à la mi-octobre. Le nombre de cas positifs est donc en baisse entre la semaine du 28 septembre au 4 octobre et celle du 5 au 11 octobre : -18%.



L'évolution est quasiment nulle la semaine suivante: -1% entre la semaine du 5 au 11 octobre et celle du 12 au 18 octobre. Puis, ça se repart à la hausse: +52% et ensuite +20%, ce qui nous amène à la semaine écoulée. On passe donc de 398 nouveaux cas (28 sept/4 oct) à 592 nouveaux cas (26 oct/1er nov) . C'est une hausse de 48,74%.











Plus on teste, plus il y a de cas ! Oui, mais...



Cette phrase que l'on entend souvent de la part de ceux qui veulent atténuer la gravité de la situation nous pousse à se pencher maintenant sur le nombre de tests réalisés. En baisse au début du mois dernier, le nombre de dépistages repart à la hausse entre le 12 et le 18 octobre (+35% comparé à la semaine précédente). Il continue d'augmenter et l'on se rapproche des 15 000 tests la semaine dernière (+14% comparé à la période précédente). Mais les évolutions de cet indicateur ne sont pas similaires à celles des contaminations. Sur les 5 semaines écoulées, on relève +48,74% de contaminations contre +11% de tests).











Un autre indicateur confirme que l'augmentation des cas positifs est liée à une plus forte circulation du Coronavirus à La Réunion. Sur la semaine à cheval entre septembre et octobre mais aussi sur la suivante, il est de 3,8%. Il connaît une hausse de 37% et atteint les 5,2% sur la semaine du 12 au 18 octobre. Les augmentations sont plus modestes mais inexorables sur les périodes suivantes: +13% puis +14% pour arriver la semaine dernière à un taux de positivité de 6,2%. C'est une hausse de 76,32% du taux de positivité entre la semaine du 28 septembre au 4 octobre et celle du 26 octobre au 1er novembre.





Hospitalisations à La Réunion



Le même constat est fait sur cet indicateur. Baisse du nombre de personnes simultanément hospitalisées à La Réunion pour Covid. Dès le 22 octobre, les chiffres repartent à la hausse et viennent dépasser le niveau de fin septembre. Le nombre de malades pour qui des soins sont nécessaires est donc en augmentation claire depuis la fin octobre.







En réanimation aussi, la baisse amorcée début octobre a été effacée dès la fin du mois. Mais le seuil d'alerte de 25% du taux d'occupation reste loin, il tourne autour de 15% actuellement.







Avec l'évolution actuelle de l'épidémie du Coronavirus, le bilan hebdomadaire du Préfet de La Réunion attendu ce soir pourrait intégrer de nouvelles directives...





