Covid : Les forces de l’ordre multiplient les contrôles

Depuis vendredi, la préfecture a déployé les forces de l’ordre sur le terrain afin de veiller au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Des contrôles qui ont amenés à plusieurs rappels à l’ordre, quelques verbalisations ont été dressées et une fermeture administrative ordonnée. Par NP - Publié le Dimanche 8 Novembre 2020 à 14:10 | Lu 1069 fois

Le préfet de La Réunion avait annoncé un renforcement des contrôles concernant le respect des mesures sanitaires et la forte présence des forces de l’ordre tout au long du week-end a démontré que ce n’était pas de veine menace.



Depuis vendredi soir, policiers et gendarmes patrouillent à la recherche de contrevenant ne respectant pas les règles. Dans leur viseur : magasins, bars et restaurants. Le bar du chat blanc au carré cathédral de Saint-Denis en a fait l’expérience. Les forces de l’ordre y ont constaté 200 personnes au lieu des 84 autorisées. L’établissement s’en sort avec une verbalisation et pourrait être contraint à une fermeture administrative en cas de récidive. Le carré cathédral a de nouveau été au coeur des contrôles de la police samedi soir.



Plutôt dans la journée de samedi, ce sont les centres commerciaux qui ont été ciblés par les gendarmes. Le cap Sacré-Coeur au Port et le E. Leclerc de la réserve à Ste-Marie ont donc été ciblés par les militaires. Plusieurs gérants de magasins ont reçu un rappel à l’ordre tandis que plusieurs clients ont été verbalisés. Un snack-bar du Port a lui reçu une fermeture administrative pour récidive.





