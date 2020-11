Covid : Les contaminations par quartier à La Réunion

Les Réunionnais attendent une prise de parole prochaine du préfet de La Réunion sur la situation sanitaire dans l’île. Il y a deux semaines, Jacques Billant avait pris de nouvelles décisions pour limiter la circulation du Coronavirus: port du masque obligatoire en public et interdiction des pique-niques Ces restrictions prennent fin mardi prochain 1er décembre si elles ne sont pas reconduites tout comme l’impossibilité de consommer de l’alcool sur la voie publique, d’organiser des événements festifs ou de danser dans des établissements recevant du public, ou encore la nécessité des motifs impérieux pour voyager hors de La Réunion.Le préfet s’est aussi entretenu cette semaine avec les maires pour évoquer les mesures à prendre en vue des fêtes de fin d’année. Il devrait donc s’exprimer à ce sujet. Les marchés de Noël devraient être autorisés mais plus régulés Il s’agit de l’indicateur principal de l’épidémie de Coronavirus suivi par les autorités sanitaires. 12 communes ont dépassé le niveau de vigilance (50 cas pour 100.000 habitants) dont La Plaine-des-Palmistes qui se trouve au-dessus du seuil critique du couvre-feu Santé Publique France permet d’accéder à des données locales plus précises: 35 quartiers sur 10 communes ont un taux d’incidence de plus de 150 cas pour 100.000 habitants. Pour rappel, le chiffre est rapporté à la population réelle de la ville ou du quartier concerné.+150 cas pour 100.000 habitants: Maréchal Leclerc, Saint-Jacques, Le Moufia, Domenjod+250 cas pour 100.000 habitants: Vauban, Camélias,+250 cas pour 100.000 habitants: La Rivière des Pluies+150 cas pour 100.000 habitants: Quartier Français+150 cas pour 100.000 habitants: Pont Auguste, Pont Minot+250 cas pour 100.000 habitants: Chemin du Centre, Sarda Garriga+150 cas pour 100.000 habitants: Rive droite du centre-ville, Beaufonds, La Confiance/Chemin ceinture+250 cas pour 100.000 habitants: Rive gauche du centre-ville, Bras-Fusil+150 cas pour 100.000 habitants: Manapany+150 cas pour 100.000 habitants: Les Casernes/Joli Fond, front de mer+250 cas pour 100.000 habitants: Zac Banck-La Charite+150 cas pour 100.000 habitants: Saint-Gilles les Hauts, Grande Fontaine, Cambaie, Hauts de la Plaine+250 cas pour 100.000 habitants: Saint-Gilles les Bains, Le Ruisseau, La Plaine/Bas de Mon Repos+150 cas pour 100.000 habitants: Satec+150 cas pour 100.000 habitants: ZUP 3, ZI 1+250 cas pour 100.000 habitants: Rivière des GaletsÀ noter que la commune de La Plaine-des-Palmistes où le taux d'incidence est le plus élevée n'est pas divisée en quartier par l'Institut de relations internationales et stratégiques.