Covid: Les conseils de l'ARS pour les fêtes

L'Agence Régionale de Santé fait le point sur les mesures à appliquer soi-même pour limiter les risques de contracter le Coronavirus. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 14:39 | Lu 369 fois

Communiqué de l'ARS



A l’approche des fêtes de fin d’année, il est primordial de maintenir les comportements susceptibles de casser les chaînes de contamination. Aussi, l’Agence Régionale de Santé de La Réunion et l’Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS), avec le soutien d’Antenne Réunion, lancent une campagne de sensibilisation intitulée « Faites la fête sans Covid-19 ! ».



L’objectif est de partager une check list de conseils simples et pratiques à appliquer lors des repas en famille ou entre amis. Objectifs de la campagne "Faites la fête sans Covid-19 !"

Le nombre de cas est actuellement stable à La Réunion.



Néanmoins, à l’approche des vacances et des fêtes de fin d’année, chacun doit renforcer sa vigilance pour éviter une intensification de la circulation virale sur l’île.



La campagne « Faites la fête sans Covid-19 ! » vise à transmettre aux Réunionnais des conseils et astuces pour passer des moments conviviaux en petit comité, en famille ou entre amis, en respectant les gestes barrières et en protégeant leur entourage.



CHECKLIST : des gestes simples à partager sans modération !



AVANT

• On limite la liste des invités ! (maximum 6 adultes) … En petit comité, on va être bien !

• En cas de symptômes, on ne participe pas à la fête.

• On espace le plus possible les places assises ; on s’installe dans la cour, sous la varangue, sur la

terrasse ou dans un endroit bien aéré

• Pour les buffets/cocktails, on mise sur les brochettes, verrines, parts de cake… On évite les planches à

partager et la manipulation de couverts

• En préparant le repas, on respecte bien les règles d’hygiène.



PENDANT

• On évite les bises et les embrassades

• On se lave les mains sans modération et gel hydro alcoolique pour tous !

• On identifie les verres et, plus difficile, on s’en rappelle toute la soirée, chacun son verre !

• On désigne une seule personne qui gère les bouteilles, sans jamais toucher aux verres !

• On porte un masque pour aller au buffet et on en prévoit pour les invités

• Ambiance Madison ou Maloya, c’est « sans contact » !

• Pour les fumeurs, on ne partage pas sa cigarette !



APRÈS

Quand la fête est finie, opération grand ménage !

• On nettoie les surfaces, sans oublier les poignées de porte, les interrupteurs, les accoudoirs et les assises dans toutes les pièces utilisées.

• On lave les nappes et serviettes en tissus à 60°.



Déroulement de la campagne



Du 14 au 29 décembre, l’ARS La Réunion et l’IREPS, avec le soutien d’Antenne Réunion lance une campagne de communication relayée sur Antenne Réunion, les sites internet et réseaux sociaux.



Les outils de la campagne :

• un spot vidéo

• une affiche

