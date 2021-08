Covid : Les communes les plus touchées

Une nouvelle chute du nombre de nouveaux cas hebdomadaires se profile à La Réunion. La préfecture et l’Agence régionale de Santé doivent faire le point sur l’évolution de l’épidémie de covid sur l’île en fin de journée.



Mais les données de Santé Publique France publiées hier montrent déjà une baisse importante des contaminations hebdomadaires. Après une diminution de 15% la semaine dernière, elle serait plus proche des 30% cette semaine. La Réunion pourrait bien d’ailleurs passer sous la barre des 2.000 contaminations hebdomadaires pour la première fois depuis la mi-juillet, avant l’explosion de la circulation du variant Delta.



Le taux d’incidence montre lui aussi une amélioration de la situation sanitaire en se retrouve à 223 cas pour 100.000 habitants (sur la semaine glissante du samedi 14 août au vendredi 20 août) contre 342 cas pour 100.000 habitants sur la période précédente.



Même si les chiffres sont en baisse, la grande majorité des communes se trouve toujours au-dessus du seuil du confinement (fixé à 150 cas pour 100.000 habitants en février dernier). Elles sont 16 sur 24.



Voici la situation commune par commune :







Restez connectés sur Zinfos974 pour être informés des dernières données de l’épidémie de Covid et des prochaines annonces du préfet.