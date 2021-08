Covid : Les communes les plus touchées

Santé Publique France a publié en fin de semaine dernière ses bilans régionaux de l'épidémie de coronavirus. La situation à La Réunion provoque des inquiétudes avec des taux d'incidence et de positivité qui explosent et une pression hospitalière qui se maintient.De nouvelles mesures sont appliquées depuis samedi à La Réunion et au moins jusqu'au 16 août.