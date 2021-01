Covid : Les cas importés en hausse à La Réunion

La Réunion connait depuis deux semaines une lente reprise de l'épidémie de Coronavirus. Mais tout a commencé à s'accélérer ce week-end. Une forte hausse des contaminations a été observée ainsi qu'une montée importante du taux de cas importés.Des hausses des contaminations, du taux de positivité et du taux d'incidence ont été observées à La Réunion depuis le début de l'année. Les données publiées la semaine dernière montrent que même s'il y a moins de tests réalisés, le nombre de cas est en augmentation. Dans les jours qui ont suivi, la tendance s'est confirmée. On dénombre 369 cas entre le 2 et le 13 janvier, la moyenne de contaminations quotidiennes grimpe après une chute pendant les fêtes. Rappelons qu'au début des vacances, un léger regain de l'épidémie avait déjà été observé."Nous le savons, au regard des expériences passées, lorsqu'au lendemain des congés de l'hiver austral, nous avons eu notre première vague autochtone et lorsqu'à la Toussaint nous avons eu de nouveau, au lendemain des congés, une nouvelle augmentation des clusters. Il nous faut à tout prix éviter de revivre ces scénarios à l'occasion des fêtes de fin d'année", avait déclaré Jacques Billant, lors de son ultime prise de parole de 2020 au sujet de l'épidémie de Coronavirus.Les chiffres montrent en effet une hausse des contaminations à la fin de chaque période de vacances scolaires depuis l'apparition du Coronavirus.C'est l'un des signaux d'une reprise épidémique avec le nombre de clusters. Entre le 1er et le 13 janvier, l'on dénombre 369 nouvelles contaminations dont 47 cas importés : un taux de 12,74%. Pour rappel, le taux était de 16% lors de la rentrée du mois d'août et de 11% à celle d'octobre.Le nombre de cas importés a réalisé un bond important au cours du week-end passé et a représenté un quart de l'ensemble des nouvelles contaminations. Il existe un risque de voir cette tendance se maintenir à l'approche de la fin des vacances.Le Préfet de La Réunion doit s'exprimer ce vendredi pour évoquer la stratégie de vaccination à La Réunion mais aussi les mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus qui arrivent à terme le 15 janvier.D'après nos informations, Jacques Billant devrait prolonger les interdictions. Il n'est pas encore précisé si un durcissement est prévu, notamment suite aux prises du parole du président du Conseil scientifique qui s'inquiète de l'apparition d'une nouvelle variante du Coronavirus en Afrique du Sud.