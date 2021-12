La grande Une Covid : Les annonces du gouvernement

Jean Castex a pris la parole lundi soir pour évoquer la stratégie de lutte contre le coronavirus alors que le nombre de cas continue d'augmenter sur l'ensemble du territoire. Par NP - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 22:00



Voici les annonces de Jean Castex :



- 3e dose : Vaccination sans rendez-vous pour les plus de 65 ans



- Pas de confinement ou de couvre-feu



- Retour au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles : le port du masque sera obligatoire dans les cours d'école



- Vaccination des enfants à risque dès 5 ans (



- Télétravail : 2 à 3 jours recommandés, une obligation pourra être envisagée



- Fermeture des discothèques pendant les 4 prochaines semaines (

