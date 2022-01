Covid : Les annonces de Jean Castex

Pass vaccinal



Le Premier ministre annonce l'entrée en vigueur du Pass vaccinal à partir de ce lundi.



Le Conseil constitutionnel doit cependant encore se prononcer demain.



Les personnes à partir de 16 ans devront justifier d'un schéma vaccinal complet



Les visites dans les établissements médico-sociaux, les hôpitaux seront toujours possibles.



Le Pass vaccinal pourra être suspendu si la pression hospitalière redescend au plus bas.



Pass vaccinal pour les primo-vaccinés



Le Gouvernement annonce une exception cependant pour ceux qui viennent de faire la première dose à deux conditions : faire la deuxième dose dans un délai de 28 jours et de justifier d'un test négatif de moins de 24 heures.



Allègement des mesures en métropole



Mercredi 2 février : Suppression des jauges dans les établissements qui accueillement du public assi, avec le port du masque. Le télétravail ne sera plus obligatoire. Ce sera aussi la fin du port du masque en extérieur.



Mercredi 16 février : La consommation sera à nouveau autorisé dans les stades, cinémas et transports. La consommation debout dans les bars sera autorisée. La réouverture des boîtes de nuit est aussi prévue.



Fin de la vague du variant Delta



"La vague du variant Delta est en recul partout en France", déclare Jean Castex, "c'est une bonne nouvelle car c'est le variant le plus dangereux."



Le variant Omicron



Le Premier ministre explique qu'environ 5 millions de Français ont été contaminés ces dernières semaines.



"Le variant Omicron commence à marquer le pas dans les départements où il a frappé en premier. La décrue est engagée en Île de France", précise-t-il.



La vaccination



C'est 4,5 fois moins de risques d'attraper le virus et c'est 25 fois moins de risques d'être hospitalisé en soins critiques, rappelle Jean Castex.



93% des adultes ont eu au moins une dose et 91% ont un schéma vaccinal complet. Le Premier ministre invite donc les Français à faire vacciner leurs enfants.



La possibilité du rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents 12-17 ans à partir du lundi 24 janvier.