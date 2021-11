La grande Une Covid : Les annonces d'Emmanuel Macron

Le président de la République prend la parole suite à la reprise de l'épidémie de coronavirus en France. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 9 Novembre 2021 à 23:00





Soutien aux Outre-Mer



Emmanuel Macron a souhaité rappelé son engagement pour les territoires ultra-marins qui ont "beaucoup souffert ces derniers mois". Il déclare : "Je veux leur redire la solidarité nationale et que nous continuerons à agir."



3e dose du vaccin



À partir du 15 décembre, il faudra un rappel pour prolonger la validité du Pass sanitaire pour les plus de 65 ans et les personnes vulnérables.



Une campagne de rappel sera aussi lancée pour les personnes âges de 50 à 64 ans.



Lutte contre la Covid



Le masque restera obligatoire dans les écoles pour l'instant, annonce Emmanuel Macron.



Les traitements contre la forme grave "arriveront en France dès la fin de l'année", assure le président de la République.



19 milliards d'euros pour les soins



500 hôpitaux et des milliers de maisons de retraites vont être rénovés.



Economie



"Les prêts garantis par l'Etat seront prolongés jusqu'à juin 2022", affirme le chef de l'Etat.



Chômage



Emmanuel Macron a aussi décidé de sanctionner les chômeurs qui ne cherchent pas de travail : "Les demandeurs d'emploi qui ne prouveront pas d'une recherche active, verront leurs indemnités suspendues."



Il précise : "



Sécurité



Une loi de programmation pour les sécurités intérieures donnera plus de moyens et allègement les contraintes administratives pour les forces de l'ordre. Elle sera présentée au premier semestre de 2022 et visera aussi à ce que la Justice agisse plus vite et que les peines soient "réellement appliquées".



Energie



Emmanuel Macron annonce la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et le développement des énergies renouvelables.



France 2030



30 milliards d'euros seront débloqués pour développer des technologies en France. Emmanuel Macron cite des investissements dans plusieurs secteurs : la voiture électrique ou encore l'avion zéro carbone. Son but est aussi de "produire des composants", comme des semi-conducteurs sur notre territoire, pour éviter de faire face à des pénuries à cause d'une dépendance envers d'autres pays.



