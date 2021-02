Covid : Les annonces attendues du Préfet

Le Préfet devrait dans les prochaines heures annoncer de nouvelles mesures de lutte contre le Coronavirus. Restez connectés sur Zinfos974 !

La situation sanitaire s'est encore dégradée ces derniers jours à La Réunion mais à un rythme moins soutenu que lors des semaines précédentes. Le taux d'incidence global de l'île s'établit à 72 cas pour 100.000 habitants. Notre département est donc toujours dans le rouge. Le Préfet et les maires se sont entretenus mardi après-midi dans l'hémicycle du Conseil départemental . Les édiles ont notamment réclamé de nouvelles mesures de contrôles à l'arrivée à La Réunion ainsi qu'une harmonisation de l'instauration des restrictions de déplacements dans les communes en rouge.Cela a été dit à demi-mot suite à la réunion hebdomadaire entre Jacques Billant et les maires. 3 communes ont basculé dans le rouge la semaine dernière et ont même franchi le seuil du confinement.Mais une restriction des déplacements de jour comme de nuit ne sera pas mis sur la table. Les 3 territoires devraient cependant rejoindre les 4 villes déjà placées en couvre-feu de 22h à 5h : Salazie, L'Etang-Salé et Sainte-Suzanne devraient rejoindre Saint-Louis, Saint-Leu, La Possession et Le Port.Plusieurs maires ont déclaré au micro de Zinfos974 leur volonté de voir le Préfet serrer la vis au niveau de l'entrée sur le territoire des voyageurs.Ils demandent des contrôles plus poussés des motifs impérieux mais aussi du respect de la septaine. Les élus assurent avoir obtenu gain de cause auprès du plus haut représentant de l'Etat à ce sujet."On a demandé de resserrer le contrôle et de limiter les motifs impérieux sur le transport aérien", a expliqué Serge Hoarau, maire de Petite-Île et président de l'Association des maires de La Réunion.