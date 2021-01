A la Une . Covid : Le variant sud-africain, une inquiétude pour La Réunion

Le Conseil scientifique qui suit l'évolution de la pandémie de Coronavirus s'est penché hier sur les nouvelles variantes du virus. Le président de l'organisme déplore une menace pour La Réunion et Mayotte en provenance d'Afrique du Sud. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 à 18:33 | Lu 1463 fois

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a fait le point sur France Info, au lendemain de la réunion hebdomadaire des spécialistes qui suivent l'épidémie mondiale du Coronavirus. Un nouvel avis a été remis au Gouvernement avant le Conseil de Défense qui s'est tenu ce matin.



Le variant sud-africain



Trois cas ont déjà été détectés en France métropolitaine. Le président du Conseil scientifique évoque plusieurs points : "Notre inquiétude sur le variant sud-africain porte beaucoup sur la Réunion et sur Mayotte, puisqu'il y a beaucoup de liens entre l'Afrique du Sud et La Réunion. C'est un variant assez proche du virus anglais, avec des mutations, des modifications du changement du génome (…) en particulier au niveau de la protéine d'attachement du virus à son récepteur."



Le variant sud-africain représenterait donc une inquiétude pour notre île, selon le Conseil scientifique.



