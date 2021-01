A la Une .. Covid: Le variant sud-africain bien présent à Mayotte

L'information est confirmée par l'ARS Mayotte et reprise par nos confrères de Mayotte La 1ère. L'agence de santé a confirmé ce samedi qu'un voyageur arrivé à Mayotte en provenance des Comores a contracté le variant sud-africain du coronavirus. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 14:37 | Lu 601 fois

Mayotte La 1ère nous apprend que les que ce cas de variant sud-africain faisait partie des prélèvements "du 7 janvier envoyés en métropole".



Des tests effectués sur des voyageurs arrivant des Comores et positifs au Covid. Les échantillons avaient été envoyés à l'Institut Pasteur à Paris et dans un autre centre à Lyon, précise le média.



En début de semaine, la directrice de l'ARS Mayotte, Dominique Voynet, avait indiqué que ce variant sud-africain n'était pas plus grave que les autres mais qu'il était "plus contagieux".



Les résultats des autres tests seront connus ce dimanche.